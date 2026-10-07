Ziua Educației a fost marcată la Școala Gimnazială ,,Krystyna Bochenek’’, din localitatea suceveană Poiana Micului, prin activități menite să aducă în prim-plan nu doar rolul profesorului și al școlii, ci și acele experiențe de viață care completează, în mod firesc, ceea ce elevii descoperă zi de zi în paginile manualelor.

O activitate deosebită desfășurată cu acest prilej a purtat un titlu sugestiv: „Lecții dincolo de manuale”. Invitatul întâlnirii a fost domnul profesor Constantin Moldovan, cadru didactic al școlii noastre, care, dincolo de activitatea de la catedră, este și jurnalist, fiind redactor-șef al revistei „Epigrama” – publicația Uniunii Epigramiștilor din România, colaborator permanent al cotidianului Monitorul de Suceava – rubrica de joi, ,,Cioburi de metaforă’’ – și al revistei „Scârț” – publicația Asociației Umoriștilor „Al. O. Teodoreanu” din Iași.

Întâlnirea le-a oferit elevilor posibilitatea de a descoperi o altă latură a profesorului pe care îl cunoșteau din spațiul școlii: aceea a omului de presă preocupat de actualitate, de cultură, de felul în care realitatea poate fi observată și transmisă mai departe prin intermediul cuvântului scris.

Elevii au avut ocazia să afle ce presupune activitatea unui jurnalist, cum se naște un articol, cât de importante sunt documentarea, corectitudinea informației și responsabilitatea față de cititor, dar și câtă muncă se află în spatele apariției unei reviste.

Ziua Educației, sărbătorită prin dialog, creativitate și schimb de roluri…

Experiența profesională dublă a domnului profesor – la catedră și în presă – a oferit întâlnirii un caracter aparte. Educația și jurnalismul au găsit un punct comun în ceea ce le definește, în esență, pe amândouă: calitatea de a informa, de a forma și de a deschide noi perspective.

Activitatea a demonstrat că unele dintre cele mai valoroase lecții nu se găsesc întotdeauna într-un capitol de manual. Ele se nasc din dialog, din întâlnirea cu oameni care au experiențe de împărtășit, din curiozitate și din dorința de a descoperi lumea dincolo de limitele unei discipline școlare.

Cea de-a doua activitate, intitulată „Elevii devin profesori”, a propus o schimbare de perspectivă și de roluri. De această dată elevii au fost cei care au trecut în fața clasei pregătind scurte lecții despre propriile pasiuni și prezentându-le colegilor.

Ziua Educației, sărbătorită prin dialog, creativitate și schimb de roluri…

Pentru câteva momente locul profesorului a fost preluat de elevi, aceștia având libertatea de a alege teme apropiate de preocupările și interesele lor. Activitatea i-a provocat nu doar să vorbească despre ceea ce le place, ci și să își organizeze ideile, să capteze atenția colegilor, să explice clar și să transforme informația într-o experiență accesibilă și interesantă pentru ceilalți, demonstrând că fiecare poate avea ceva valoros de transmis. Cele două activități au ilustrat, în mod diferit, aceeași idee: educația nu se limitează la manual, la lecția predată sau la rolurile tradiționale din sala de clasă. Ea se construiește prin dialog, curiozitate, experiență, pasiune și disponibilitatea de a împărtăși ceea ce știm.

Prin aceste întâlniri, Ziua Educației a devenit mai mult decât un moment aniversar… A fost un bun prilej de a ne aminti că școala nu înseamnă doar transmiterea unor cunoștințe, ci și formarea unor oameni capabili să întrebe, să gândească, să observe și să înțeleagă lumea din jurul lor.

Un proverb tibetan spune că „Un copil fără educație este ca o pasăre fără aripi.”

Să veghem pentru ca visurile copiilor să aibă, întotdeauna, aripi deschise!

Dascălilor din întreaga lume, La mulți ani!

Prof. Angelica Floriștean, consilier educativ