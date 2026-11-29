Sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie reunesc două repere fundamentale ale identității noastre istorice: 28 noiembrie 1918 (Ziua Bucovinei, marcând hotărârea Congresului General al Bucovinei de unire cu România) și 1 Decembrie 1918 (Ziua Națională a României, consfințind Marea Unire de la Alba Iulia). Pentru elevii și cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca, aceste repere au o rezonanță aparte, Bucovina nu este doar un spațiu geografic și istoric din proximitatea noastră, ci și un patrimoniu viu de tradiții, solidaritate, ospitalitate și conviețuire, care oferă tinerilor repere stabile într-o lume aflată în continuă schimbare.

De la memoria istorică la dezvoltarea personală, comunicare și prietenie este un singur pas, prin consilierea psihopedagogică, celebrarea momentelor istorice își atinge adevăratul potențial formativ atunci când este conectată la experiența trăită a elevilor. Conceptul de „unire” capătă sens concret în viața cotidiană a școlii prin calitatea comunicării, deschiderea către dialog și construirea unor relații autentice de prietenie.

Prin comunicare empatică și asertivă elevii au exersat ascultarea activă, exprimarea clară și respectuoasă a opiniilor și gestionarea constructivă a diferențelor de perspectivă, reducând barierele de comunicare dintre colegi.

Relații de prietenie și coeziune școlară, unde prietenia și solidaritatea s-au consolidat prin gesturi simple de sprijin reciproc, incluziune (integrarea colegilor timizi, nou-veniți sau cu nevoi diverse) și colaborare dincolo de etichete sociale sau diferențe de vârstă.

Identitatea personală ancorată în comunitate prin cunoașterea valorilor locale și naționale, aspecte care au ajutat elevii să înțeleagă că apartenența la o comunitate presupune atât drepturi și obligații, cât și responsabilitate, respect și implicare activă.

O valoare adăugată a acestui proiect educațional a constat în abordarea intergene-rațională, activități în care reunirea elevilor de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a prin colaborarea dintre Cabinetul Școlar de Consiliere Psihopedagogică (prof. dr. soc. Ionel Vovciuc) și cadrele didactice coordonatoare/partenere (prof. Dumitru Tanasă, prof. Vasile Gagiu, prof. Bahan Cristian) care au creat un cadru educațional incluziv și formativ, astfel:

• Pentru preșcolari (Grupa Mică, Grupa mijlocie, Grupa mare A și B) și cadrele didactice coordonatoare în educația timpurie (prof. Tatatru Elena, prof. Crețu Mariana, prof. Liuța Crenguța și prof. Mihalache Ionela) au oferit sprijin în demersul educativ ce a îmbinat dimensiunea istorică și culturală a Bucovinei cu teme esențiale de dezvoltare personală, punând accent pe comunicare deschisă, respect reciproc și relații de prietenie între elevi de vârste diferite. Prin atelierele tematice și schimbul de mesaje dintre ciclurile școlare, activitatea a promovat solidaritatea, apartenența la comunitatea locală și valorile civice în pragul sărbătorilor de 28 noiembrie și 1 Decembrie.

• Pentru elevii mici (clasele P – IV) și cadrele didactice din învățământul primar (prof. Tudorița Borza, prof. Mormeci Laura, prof. Costan Cristina, prof. Coman Elena, prof. Burcuț Oana Cristina, prof. Struguț Veronica) au oferit sprijin în recunoașterea simbolurilor, în exprimarea emoțiilor pozitive și în formarea primelor conduite de prietenie și cooperare, iar pe 27 noiembrie 2026, elevii Liceului Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca au participat la activitatea „Ziua Bucovinei – Ziua Națională a României”, desfășurată la inițiativa Cabinetului Școlar de Consiliere Psihopedagogică / C.Ș.C.P. Dolhasca (consilier școlar, prof. dr. soc. Ionel Vovciuc), în colaborare cu prof. Dumitru Tanasă, prof. Gagiu Vasile, prof. Bahan Cristi.

• Pentru preadolescenți și adolescenți (clasele V – VIII și IX – XII) și cadrele didactice (prof. Dăscălescu Adrian Florentin, prof. Ruscanu Luminița, prof. Gagiu Paula, prof. Boboc Ana Maria, prof. Măricuța Adela, prof. ing. Grosu Laura Brândușa, prof. Raicu Petronela, prof. Pădurariu Petronela, prof. Murgoci Felicia, prof. ing. Mușilă Cristina, prof. Bahan Simona, prof. Vârlan Adrian, prof. ing. Mincă Constantin Valentin, prof. Crăciun Gabriel, prof. ing. Stas Eugen, prof. ing. Tailup Silvia, prof. Colbu Nicoleta, prof. Colbu Dumitru Eugen, prof. Constantin Tănase, prof. Ana Tănase, prof. Iacob Natașa Elena, bibliotecar Mircea Cristina) activitățile au fost oportunități de asumare a rolurilor de mentorat, empatie și responsabilitate civică, oferind celor mai mici modele pozitive de comunicare și respect prin întărirea sentimentului de apartenență și siguranță emoțională la nivelul întregii școli, în ajunul sărbătorilor Bucovinei și Zilei Naționale a României.

Consilier școlar prof. dr. sociolog Vovciuc Ionel