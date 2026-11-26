În preajma Zilei Bucovinei și a Zilei Naționale a României, Liceul Teologic Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava a fost gazda simpozionului „Ofrandă Eroilor”, o întâlnire în care profesorii și elevii au evocat, prin prezentări istorice, cântec și poezie, drumul românilor spre unitate. Manifestarea a avut loc în seara zilei de luni, 23 noiembrie 2026, cu cinci zile înainte de împlinirea a 108 ani de la Unirea Bucovinei cu Regatul României, și a fost închinată celor care și-au jertfit viața pentru credință, neam și libertate.

Desfășurat la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, evenimentul a fost organizat de Sectoarele Educațional-Teologic (Învățământ), Cultural și Media și Comunicare ale Centrului Eparhial Suceava, în colaborare cu profesorii și elevii liceului. Manifestarea care a avut loc în Sala „Vladimir de Repta” a instituției de învățământ a reunit elevi și cadre didactice, precum și invitați din afara comunității școlare.

Pr. prof. Constantin Nichifor-Hrestic, inițiatorul programului artistic și dirijorul corului liceului, a evidențiat importanța cunoașterii semnificației istorice a Zilei Naționale și a înțelegerii jertfei generațiilor care au contribuit la înfăptuirea dezideratului Marii Uniri. În acest context, a subliniat rolul formativ al momentelor artistice: „Astăzi vrem să vă cântăm despre istoria neamului. Citim din cărți, dar trăirea acestei istorii noi o aflăm prin cântec și poezie. Așa ne pricepem noi cel mai bine.” Totodată, părintele profesor a atras atenția asupra faptului că mulți dintre elevii prezenți au vârste apropiate de cele ale tinerilor care au plecat pe front și nu s-au mai întors la casele lor.

Simpozionul, moderat de pr. prof. dr. Ioan-Paul Valenciuc, a debutat cu intonarea Imnului Național și a fost structurat în patru secvențe tematice: Unirea de la 1600, realizată de Mihai Viteazul, Unirea Principatelor Române din 1859, Bucovina în contextul Marii Uniri și cinstirea eroilor neamului. Evocările istorice au fost completate de momente muzicale și poetice susținute de elevii seminariști. Corul liceului a interpretat „Când a fost să moară Ștefan”, „Balada lui Iancu”, „Se-aude glas peste Carpați”, precum și o baladă dedicată Bucovinei, în timp ce momentele poetice, pregătite sub îndrumarea doamnei profesoare Mirela Griguță, au cuprins „Aveam o țară”, „Cât trăim pe-acest pământ” și versuri din creația lui Adrian Păunescu. Evocarea primei uniri politice a Țărilor Române a fost însoțită de o proiecție video dedicată personalității voievodului Mihai Viteazul.

În cuvântul său, pr. prof. dr. Ioan-Paul Valenciuc a rememorat ziua de 28 noiembrie 1918, când Congresul General al Bucovinei, întrunit la Cernăuți, a hotărât unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei cu Regatul României, punând capăt unei stăpâniri străine de 144 de ani. Părintele profesor a arătat că Unirea a fost pregătită în timp, prin truda unor generații întregi: „Unirea nu a fost un act politic rostit într-o sală de congres. A fost rodul unor generații: preoți și învățători care au ținut vie limba română, cărturari care ne-au scris istoria, soldați care au luptat și au căzut pe fronturi, uneori sub steaguri care nu erau ale lor (…). Biserica și Școala au păstrat vie conștiința unității și, de aceea, este firesc ca un liceu teologic să poarte astăzi această ofrandă.”

Sfinția sa a amintit, totodată, și de personalitatea Sfântului Ierarh Dosoftei, ocrotitorul instituției de învățământ, cel care a dăruit poporului cărți de slujbă în limba română, subliniind că, fără limba și credința păstrate de-a lungul veacurilor, Unirea de la 1918 nu ar fi fost posibilă.

Despre semnificația Zilei Bucovinei a vorbit ipodiaconul Alexandru Prelipcean, consilier eparhial în cadrul Sectorului Educațional-Teologic și cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași. Acesta a amintit că Unirea a fost proclamată în Sala Sinodală a Reședinței Mitropolitane din Cernăuți și a înfățișat Bucovina ca pe un spațiu al interferențelor culturale, în care credința și cultura au devenit, sub asprimea istoriei, forme de rezistență și de păstrare a identității: „Bucovina nu este doar o provincie istorică, ci un poem scris cu dalta în piatra mănăstirilor și cu dor în sufletul gospodarilor săi.”

Între personalitățile care au marcat viața teologică și culturală a provinciei, părintele consilier i-a amintit pe pr. prof. dr. Vasile Gheorghiu, născut la Câmpulung Moldovenesc, pe mitropolitul Silvestru Morariu-Andrievici și pe episcopul Dosoftei Herescu, încheindu-și intervenția cu un îndemn: „Astăzi, a vorbi despre Bucovina înseamnă a ne asuma cu toții un legământ de onoare față de înaintași.”

O perspectivă mai rar întâlnită în evocările dedicate Marii Uniri a adus prof. Georgeta Nistor, care a vorbit despre ecoul hotărârii de la Alba Iulia în presa internațională a vremii. Doamna profesoară a arătat cum publicații din Franța și din Statele Unite ale Americii au consemnat adunarea de la 1 Decembrie 1918, citind-o, la sfârșitul Primului Război Mondial, în lumina principiului autodeterminării popoarelor. Domnia sa a insistat asupra participării populare, a caracterului pașnic al adunării și a angajamentului de respectare a drepturilor minorităților, semne că lumea vedea în Unire nu „o cucerire impusă, ci o hotărâre asumată”.

Programul a cuprins și vernisajul expoziției „Ofrandă Eroilor”, organizată de prof. Livia-Teodora Țebrean și prof. Georgeta Nistor și amenajată chiar în Sala „Vladimir de Repta” a Liceului Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava.

În încheiere, arhid. prof. dr. Bogdan-Mihai Hrișcă, directorul Liceului Teologic „Mitropolitul Dosoftei”, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic pentru binecuvântarea acordată și pentru purtarea de grijă față de școală, ipodiaconului Alexandru Prelipcean și celor trei sectoare eparhiale partenere. Gândul de recunoștință s-a îndreptat și către cadrele didactice care au pregătit manifestarea, dar și către doamna Ionela Grosu, directorul Centrului Cultural, Educațional și Social „Dosoftei Mitropolitul”, pentru grija acordată fiecărui detaliu. Nu în ultimul rând, sfinția sa le-a mulțumit elevilor: „În această seară, noi, cei care de regulă vorbim de la catedră, v-am ascultat pe voi, iar voi ne-ați adus multă bucurie.”

Adresându-se tinerilor, părintele director i-a îndemnat să-și unească glasul și gândul de rugăciune cu cel al slujitorilor Bisericii ori de câte ori eroii neamului sunt pomeniți la Sfânta Liturghie și la celelalte slujbe: de Ziua Bucovinei, de 1 Decembrie, de Ziua Eroilor și în duminicile de peste an. Celor care vor deveni slujitori ai sfintelor altare le-a încredințat o datorie anume: „Să nu uitați de această seară și să înălțați voi înșivă, în mijlocul comunităților pe care le veți păstori, un glas de rugăciune și un prinos de mulțumire pentru jertfa eroilor neamului românesc.”

Pr. Ștefan Mihalcea