Manifestările dedicate Zilei Bucovinei, sărbătorită pe 28 noiembrie, vor începe la Câmpulung Moldovenesc la ora 12:00, la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, cu evenimentul „Rugă pentru Bucovina”. Programul va debuta cu o slujbă de mulțumire, urmată de prezentarea „Unirea Bucovinei cu România: 108 ani de istorie și identitate”. Momentul va fi completat de un program muzical intitulat „Cânt și rugă pentru Bucovina”, susținut de corul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”, sub îndrumarea profesoarei Iustina Horga.

De la ora 13:30, atenția se va îndrepta către Muzeul Arta Lemnului, unde va avea loc prezentarea volumului „Plutăritul în provincia istorică Bucovina în prima jumătate a secolului XX: aspecte istorice, economice și socio-culturale”, semnat de Aurel Prepeliuc. Cartea va fi prezentată de prof. univ. dr. Florin Pintescu, decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Lucrarea aduce în atenție o îndeletnicire care a avut un rol important în viața economică și socială a Bucovinei de odinioară.

„Amintiri pentru viitor”

Programul continuă, de la ora 14:00, la Vila Runc – Centrul de recreere pentru persoane vârstnice, cu evenimentul „Bucovina în amintiri – Câmpulungul de altădată”. Publicul va putea vizita expoziția de fotografii istorice „Chipuri și locuri de altădată” și va putea urmări prezentarea multimedia „Câmpulungul tinereții noastre”, susținută de Ovidiu Ștefeligă.

Cu această ocazie va fi lansată și campania „Amintiri pentru viitor”, o inițiativă prin care organizatorii își propun să colecteze și să arhiveze digital fotografii istorice ale municipiului Câmpulung Moldovenesc. Imaginile vor contribui la păstrarea memoriei vizuale a orașului și la transmiterea acesteia către generațiile viitoare. Evenimentul va include și un moment muzical susținut de Grupul vocal-instrumental „Piatra Șoimului”.

Manifestările se vor încheia la ora 17:30, la Grădina Mariajelor, unde Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani va prezenta comedia „Mofturi la Iunion”.

Evenimentele sunt organizate de Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpulung Moldovenesc, în colaborare cu Muzeul Arta Lemnului. Accesul publicului este gratuit la toate manifestările.