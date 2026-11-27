Preșcolarii de la Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Corp A, au sărbătorit vineri, 27 noiembrie 2026, în avans, Ziua Bucovinei (28 noiembrie), printr-un eveniment de suflet, în care cei mici au adus în prim-plan frumusețea și bogăția tradițiilor bucovinene.

Prin cântece, dansuri populare și recitări pline de sensibilitate, copiii au oferit momente minunate, purtând în suflete dragostea pentru locurile natale, pentru portul popular, pentru graiul și obiceiurile strămoșești. Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de corul cadrelor didactice coordonatoare, care s-a alăturat cu drag acestui moment special.

Copiii și cadrele didactice s-au bucurat de prezența inspectorului școlar prof. Maria Todereanu, care li s-a alăturat cu multă bucurie la acest eveniment, împărtășind emoția și frumusețea sărbătorii.

Ziua Bucovinei, la Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava

„Credem cu tărie că dragostea pentru tradiție și respectul pentru valorile neamului se cultivă încă din primii ani ai copilăriei. De aceea, îi inițiem pe cei mici în cunoașterea și păstrarea moștenirii culturale, ajutându-i să descopere semnificația momentelor istorice și să înțeleagă cât de important este să ne păstrăm identitatea și rădăcinile. Ziua Bucovinei nu este doar o pagină de istorie, ci o sărbătoare a sufletului românesc, a unității, a tradiției și a apartenenței! Felicitări micilor noștri artiști, mulțumiri cadrelor didactice coordonatoare și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui eveniment deosebit”, au transmis reprezentanții Grădiniței cu Program Prelungit „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.