Ziua Bucovinei, 28 noiembrie, este marcată anul acesta în municipiul Suceava printr-un program de manifestări culturale și artistice care aduce împreună tradiția, muzica și momentele dedicate istoriei Bucovinei.

Pe esplanada Casei de Cultură, pe o scenă special amenajată, vor urca grupuri folclorice din cele cinci subzone etnofolclorice ale județului, reprezentanți ai comunităților etnice, corale religioase și Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”.

La Palatul Administrativ va avea loc și un concert susținut de „Select Cvartet Plus” din Chișinău, sub conducerea artistică a maestrului Mihail Agafița, director artistic și prim-dirijor al Orchestrei Simfonice din Chișinău.

Programul complet al manifestărilor de pe 28 noiembrie: la ora 11:00 – Ceremonie oficială de depunere a coroanelor de flori la bustul lui Iancu Flondor; ora 12:00 – Slujbă de sfințire a Palatului Administrativ Suceava; ora 14:00 – Deschiderea Târgului de Crăciun – „Târgul Meșterilor Populari”, în zona Palatului Administrativ; ora 14:30 – esplanada Casei de Cultură – „Neam cu neam de drag se-adună” – spectacol susținut de grupuri din vetrele folclorice și de reprezentanți ai comunităților etnice din județul Suceava: la ora 15:00 – Sala „Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ – concert susținut de „Select Cvartet Plus” din Chișinău, sub conducerea artistică a maestrului Mihail Agafița; la ora 17:00 – esplanada Casei de Cultură – Spectacol folcloric susținut de Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava. Evenimentele sunt organizate de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina” și Muzeul Național al Bucovinei, împreună cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Primăria Municipiului Suceava.

Tot sâmbătă, 28 noiembrie 2026, va avea loc, la Muzeul Național al Bucovinei – Muzeul de Istorie, Sala de Conferințe, începând cu ora 17:00, o lansare de carte. Este vorba de lansarea volumului „Imagine și simbol în cultura Cucuteni – o privire dinspre estetica religioasă a arheologiei culturii Cucuteni”, semnat de pr. prof. univ. dr. Constantin Valer Necula. Evenimentul face parte din programul „Zile și Nopți la Muzeul Național al Bucovinei”.