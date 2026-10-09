Zimbrul de peste 800 de kg, care cutreiera prin Suceava, găsit decapitat în județul vecin

Impunătorul zimbru, de peste 800de kg, care a tot fost văzut prin zona de munte a județului Suceava, începând cu luna august, a fost găsit mort joi seara, decapitat, în județul vecin, pe raza localității Măgura Ilvei.

Echipe ale Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud și ale DSVSA Bistrița-Năsăud s-au deplasat aseară la fața locului pentru a stabili împrejurările în care animalul și-a pierdut viața, dar lipsa capului indică cel mai probabil o acțiune de braconaj.

Conform Bistrițeanul.ro, Zimbrul fusese observat pentru prima dată pe Valea Ilvelor în 23 septembrie, în localitatea Lunca Ilvei, unde era văzut păscând liniștit prin curți și livezi. Ulterior, animalul s-a deplasat spre Măgura Ilvei.

Moartea sa, urmată de decapitare, a șocat comunitatea locală. Zimbrul nu manifestase comportament agresiv față de oameni și devenise o apariție obișnuită pentru localnicii de pe Valea Ilvelor.

Cu câteva zile înainte, un silvicultor îl fotografiase și își exprimase bucuria de a vedea un asemenea animal, dispărut de peste 200 de ani, revenit în libertate.

„Acest zimbru și-a făcut apariția în fondul cinegetic pe care îl gestionez. Bănuiesc că a venit dintr-o zonă în care au fost reintroduși zimbri, posibil din județul Neamț, dar nu știu sigur de unde a pornit și nici cât va rămâne pe aici.

Mă bucur că am avut prilejul să văd un asemenea exemplar în libertate, în mijlocul pădurii. Are o prezență impunătoare și niște dimensiuni pe care fotografia nu le redă cu adevărat.

Sper ca, oriunde va ajunge, vânătorii și gestionarii fondurilor cinegetice să-l primească cu aceeași bucurie și să-i ofere liniștea de care are nevoie.

Deocamdată este un mascul singur, dar cine știe? Poate se va întoarce de unde a venit, iar într-o bună zi îl vom vedea din nou prin aceste păduri, însoțit de o mică turmă”, spunea atunci Iosif Buia Pop.

Dar prezența zimbrului nu bucură pe toată lumea, iar unii nu s-au sfiit în a exprima în comentarii intenția de a-l otrăvi.

Cu doar o zi înainte de a fi găsit mort, zimbrul fusese monitorizat de specialiștii DSVSA. Animalul părea slăbit și prezenta spume la gură.

Zimbrul (Bison bonasus) este o specie strict protejată, iar autoritățile urmează să stabilească prin anchetă cauza exactă a morții și circumstanțele în care animalul a fost decapitat.

Zimbrii au fost reintroduși în fauna României în anul 1958, la aproape două secole de la dispariția lor, de către silvicultorii români, prin aducerea, din Polonia, a doi zimbri, numiți Podarec și Polonka. Treptat, s-au format mai multe nuclee de zimbri, unul din acestea fiind cel de la Parcul Natural Vânători Neamț, unde, în prezent, zimbrii se află în libertate, semilibertate și captivitate.

Zimbrul de peste 800 de kg, care cutreiera prin Suceava, găsit decapitat în județul vecin Zimbrul de peste 800 de kg, care cutreiera prin Suceava, găsit decapitat în județul vecin