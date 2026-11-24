Palatul Administrativ din Suceava va fi deschis publicului pentru vizitare, în perioada 14-18 decembrie a.c. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a declarat, marți, că anul acesta, de sărbători, Palatul Administrativ din centrul Sucevei va fi împodobit „cum nu a mai fost niciodată până acum”.

„Zilnic, de la fereastra biroului meu, văd copii, tineri și adulți care se opresc să facă fotografii. În această seară au avut loc și primele probe ale instalațiilor luminoase, care pun în valoare arhitectura Palatului, dar și modul în care a fost împodobit. Din 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei, luminile vor rămâne aprinse seară de seară până după sărbători”, a spus Șoldan.

Acesta a afirmat că își dorește ca în pragul sărbătorilor de iarnă, Palatul Administrativ să fie plin de copii, de colindători și de oameni care vin să descopere una dintre cele mai frumoase clădiri istorice ale județului.

De aceea, între 14 și 18 decembrie la palat vor fi Zilele Porților Deschise, între orele 8:00 și 17:00.

„Este pentru prima oară când se organizează acest eveniment, pe care vreau să îl transformăm într-o tradiție de sărbători la Consiliul Județean Suceava. Vom deschide larg porțile Palatului și în perioada 14–22 decembrie, când vom primi colindători, iar cei mici se vor putea întâlni cu Moș Crăciun între 14 și 17 decembrie, de la 14:00 la 16:00, în Sala „Ștefan cel Mare”.

Îmi doresc ca amenajarea festivă a Palatului Administrativ să fie începutul unui concept pe care să îl extindem în anii următori și la alte clădiri reprezentative ale județului”, a arătat șeful administrației județene.

Acesta a mai precizat că decorațiunile și echipamentele de iluminat festiv nu sunt închiriate pentru câteva săptămâni, ci le-a achiziționat pentru Consiliul Județean și vor fi reutilizate în anii următori, iar contractul include depozitarea lor timp de trei ani.

În opinia lui Gheorghe Șoldan, o administrație trebuie să aibă grijă și de patrimoniul istoric, de tradiții și de locurile în care oamenii se pot întâlni și bucura împreună.