În zilele de 14 și 15 octombrie, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava a marcat împlinirea a 173 de ani de la nașterea marelui compozitor bucovinean Ciprian Porumbescu.

Purtând numele ilustrului compozitor, colegiul a transformat aceste zile într-un prilej de celebrare a artei, de întâlnire între generații și de reafirmare a respectului față de patrimoniul cultural și spiritual al Bucovinei.

14 octombrie – muzică, reflecție și tinere talente

Programul manifestărilor a debutat în data de 14 octombrie, în sala Auditorium „Ion Carp Fluerici”, cu evenimentul „Balada Timpului – reflecții științifice și ecouri instrumentale”, coordonat de prof. Iosif Pamparău.

Zilele Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, omagiu adus patronului spiritual, evenimente și momente muzicale

Momentele muzicale, reunind lucrări din creația lui Ciprian Porumbescu, au fost pregătite de prof. Adriana Teodora Iftimiu și interpretate de elevii coordonați de aceasta. Un moment deosebit a fost oferit de elevul Andrei Kaptar, la vioară, sub îndrumarea prof. Ciprian Constandache, acompaniamentul pianistic fiind asigurat de prof. Ioana Nicolaică.

În aceeași zi, începând cu ora 15:00, sala Auditorium „Ion Carp Fluerici” a găzduit recitalul instrumental „Colegiul de Artă în sărbătoare”, un eveniment care a adus în prim-plan talentul, sensibilitatea și munca elevilor colegiului.

Pe scenă au evoluat elevi pregătiți de profesorii Petru Tabarcea, Lucian Georgel Rusu, Mihaela Săveanu, Alin Claudiu Mihai, Lăcrămioara Crețu, Laura Pintileasa, Anca Călin, Daniel Călin, Laura Hreniuc, Tiberiu Ciot și Marius Aluncărițe.

Prin aceste manifestări, elevii și profesorii au adus un omagiu muzicii lui Ciprian Porumbescu, demonstrând că moștenirea marelui compozitor continuă să inspire.

Zilele Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, omagiu adus patronului spiritual, evenimente și momente muzicale

15 octombrie – recunoștință și emoție la revederea cu profesorii pensionari

Ziua de 15 octombrie a fost dedicată unui moment emoționant: reîntâlnirea cu foștii profesori ai colegiului, astăzi pensionari, cei care au contribuit la formarea multor generații de elevi.

„Întâlnirea a reprezentat un prilej de recunoștință și prețuire pentru întreaga activitate desfășurată în slujba educației și a artei, dar și o reafirmare a legăturii dintre generațiile care au scris și continuă să scrie istoria Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu Suceava”, au transmis reprezentanții liceului.

Atmosfera emoționantă a revederii a fost întregită de un concert susținut de formații reprezentative ale colegiului: „Brass Orchestra”, coordonată de prof. Florin Sumanariu, ansamblul de percuție „Fireworks Magazine”, condus de prof. Lucian Georgel Rusu, și ansamblul vocal de muzică tradițională „Mlădițe Bucovinene”, coordonat de prof. Anca Griga, care a și moderat evenimentul.

Zilele Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, omagiu adus patronului spiritual, evenimente și momente muzicale

„O școală nu înseamnă doar lecții, ci și oameni, destine, emoții”

Seria manifestărilor dedicate zilelor Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava s-a încheiat vineri, 16 octombrie, printr-o slujbă de pomenire a cadrelor didactice trecute la cele veșnice, care a avut loc la Biserica „Sfântul Dumitru” din Suceava.

A fost un moment de reculegere care reflectă respectul și recunoștința față de profesorii care au contribuit la istoria instituției și care, deși nu se mai află printre noi, rămân parte din memoria sa.

„Prin toate aceste evenimente, Colegiul de Artă <Ciprian Porumbescu> Suceava își reafirmă misiunea de a păstra și transmite valorile culturii românești, de a susține excelența artistică și de a cultiva respectul față de generațiile care au construit prestigiul instituției.

Pentru că o școală de artă nu înseamnă doar lecții, partituri și scene, ci și oameni, destine, emoții și o moștenire care se transmite mai departe”, a transmis echipa managerială a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava.