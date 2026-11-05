În perioada 3-5 noiembrie 2026, Casa Corpului Didactic „George Tofan” a organizat Zilele CCD Suceava, manifestări dedicate comunității educaționale sucevene, reunind activități științifice, metodice, culturale și editoriale.

Manifestările constituie, înainte de toate, un omagiu adus personalității lui George Tofan, învățător, patriot și om de cultură, a cărui activitate a contribuit la dezvoltarea învățământului și a vieții culturale din Bucovina.

George Tofan a înțeles școala nu doar ca spațiu al transmiterii cunoștințelor, ci și ca loc al formării conștiințelor, al cultivării identității și al deschiderii către cultură.

Scopul manifestărilor a fost promovarea dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice, stimularea dialogului dintre mediul universitar și cel preuniversitar, valorizarea contribuțiilor științifice și editoriale ale profesorilor și încurajarea utilizării tehnologiilor digitale.

Zilele Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, 3-5 noiembrie

· Ziua I – 3 noiembrie 2026: reflecție asupra profesiei didactice și a viitorului educației

Prima zi a fost dedicată conferinței județene „Paradigme actuale în educație. De la ontologia predării la inteligența augmentată”, desfășurată la Casa de Cultură din Rădăuți, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Gheorghe Popadiuc” Rădăuți.

Conferința a reunit perspective academice asupra unor teme de actualitate: autonomia profesională și autoeficacitatea educațională, starea de bine a profesorului, predarea cu sens în era digitală și co-inteligența pedagogică.

Invitații evenimentului au fost:

univ. dr. habil. Ion Albulescu – director al Departamentului de Științe ale Educației, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;

univ. dr. Nadia-Laura Serdenciuc – director al Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

univ. dr. Liliana Bujor – coordonator al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

univ. dr. habil. Horațiu Catalano – director al Extensiei Universitare Năsăud a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Zilele Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, 3-5 noiembrie

· Ziua a II-a – 4 noiembrie 2026: creație editorială, cercetare și recunoașterea valorii profesionale

A doua zi a manifestărilor a fost dedicată promovării creației editoriale și valorificării contribuțiilor profesionale ale cadrelor didactice din județul Suceava, prin două inițiative prezentate în mediul online.

„Condeiul din cancelarie”, o expoziție virtuală de carte care reunește 56 de lucrări semnate de 21 de autori, cadre didactice din 17 școli din județul Suceava, organizată sub mesajul „Ei au scris. Noi îi apreciem.”.

Prin prezentarea vizuală a coperților publicațiilor, inițiativa urmărește descoperirea, evidențierea și promovarea profesorilor care îmbină vocația pedagogică cu preocupările pentru cercetare, documentare și creație literară.

Tot în această zi a avut loc lansarea editorială online a numărului omagial 2/2026 al revistei „Școala Bucovineană”, dedicat Zilei Educației, sub genericul „Excelență și performanță în educație. Teorii și practici”.

Volumul reunește 72 de articole, care reflectă preocupările cadrelor didactice pentru calitatea educației, progresul elevilor, cercetarea pedagogică, creativitate, incluziune și inovarea practicilor de predare-învățare-evaluare.

· Ziua a III-a – 5 noiembrie 2026: instrumente digitale și soluții inovatoare pentru educația incluzivă

Ultima zi este dedicată workshopului „Formarea profesorilor pentru utilizarea instrumentelor digitale în educația incluzivă”, organizat la sediul Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, ca activitate de diseminare a proiectului Erasmus+ IDEATE.

Workshopul i-a avut ca speakeri pe prof. Dorina Cocari, de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Suceava; prof. Marinela Mocanu, de la Școala Gimnazială „Aurelian Stanciu” Salcea; prof. Mihaela Muscă, de la Școala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod” Suceava; și prof. metodist Daniela Zup, de la Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava.

Proiectul IDEATE, în care este implicată și Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, reunește cinci universități europene și mai multe instituții de învățământ din județ, promovând utilizarea unor metode inovatoare de design thinking în educație.

”Prin complementaritatea activităților propuse, Zilele Casei Corpului Didactic <George Tofan> Suceava – 2026 evidențiază rolul instituției ca spațiu al întâlnirii dintre tradiție și modernitate, dintre reflecția academică și experiența practică, dintre creația culturală și inovația tehnologică.

Toate aceste demersuri exprimă continuitatea valorilor promovate de George Tofan: respectul pentru educație, cultivarea spiritului creator, responsabilitatea față de comunitate și încrederea în puterea culturii de a forma oameni. Mulțumesc tuturor invitaților, partenerilor, participanților și organizatorilor care au contribuit la reușita Zilelor CCD „George Tofan” Suceava – 2026, demonstrând că educația prinde viață prin oameni care inspiră și construiesc împreună!” Prof. Traian-Alin Pușcă, Director, Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava.