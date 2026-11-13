Credincioșii din Sf. Ilie, comuna Șcheia, dar nu numai, sunt invitați, „cu bucurie duhovnicească și dragoste frățească”, în zilele de 20 și 21 noiembrie 2026, la slujbele ce vor fi oficiate la Parohia „Buna Vestire”, cu prilejul sărbătorii Intrarea în Biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Această sărbătoare are o însemnătate aparte pentru Parohia „Buna Vestire”. În urmă cu trei ani, chiar în ziua acestui mare praznic, biserica a primit, în dar, din partea Părintelui Arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, o copie a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Axionița”.

„Dăruită cu multă dragoste și evlavie față de Maica Domnului, icoana a fost primită de comunitatea noastră cu rugăciune și purtată în procesiune, fiind așezată spre închinare mai întâi în biserica mică, iar astăzi în biserica mare. De atunci, numeroși credincioși își încredințează rugăciunilor Maicii Domnului bucuriile, încercările și nădejdile lor”, au transmis preoții slujitori ai bisericii din Sf. Ilie.

Anul acesta, bucuria reîntâlnirii cu această binecuvântare va fi sporită de prezența Părintelui Arhimandrit Nicodim Gheorghiță, care va fi din nou în mijlocul credincioșilor, împărtășind cu ei bucuria rugăciunii.

Totodată, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, comunitatea acestei parohii îl va avea ca oaspete de seamă pe Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, care va sluji Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Zile de aleasă sărbătoare la Parohia „Buna Vestire” din Sfântu Ilie, la Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului

Programul slujbelor

Vineri, 20 noiembrie

Ora 18:00 – Slujba de Priveghere, în ajunul praznicului.

Sâmbătă, 21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, săvârșită sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Antonie, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, înconjurat de soborul slujitor

Prezența și împreuna rugăciune a Părintelui Arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu.

„Vă așteptăm cu drag să fim împreună la aceste zile de sărbătoare, să ne rugăm, să mulțumim lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale și să o cinstim pe Maica Domnului, cea care ne este neîncetată mijlocitoare înaintea Fiului ei și Dumnezeului nostru. Biserica noastră, zidită din piatră, este însuflețită și încălzită de rugăciunea credincioșilor care Îl caută pe Dumnezeu și aleargă cu nădejde sub ocrotirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Să ne învrednicească Maica Domnului de bucuria rugăciunii împreună, să ne ocrotească sub cinstitul ei acoperământ și să mijlocească pentru noi pace, iertare și mântuire! Vă așteptăm cu drag, împreună cu familiile și cu toți cei dragi”, au transmis reprezentanții Parohiei „Buna Vestire” – Sfântu Ilie, Șcheia (Suceava).