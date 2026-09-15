Zi de sărbătoare și recunoștință pentru pompierii suceveni. Prefectul Bogdan Păstrăv, alături de salvatori

Prefectul județului Suceava, Bogdan-George Păstrăv, a participat marți, 15 septembrie, la liturghia oficiată la Biserica Militară, cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul spiritual al pompierilor din România. Evenimentul a reunit un public numeros, aducând laolaltă reprezentanți ai autorităților locale, ai instituțiilor partenere, cadre militare active, pompieri în rezervă și în retragere, dar și simpli cetățeni.

Prin prezența sa la acest eveniment, prefectul Bogdan-George Păstrăv a transmis aprecierea și respectul instituției pe care o conduce pentru salvatorii suceveni. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a subliniat că pompierii dau dovadă zilnic de profesionalism, curaj și devotament, fiind permanent în slujba comunității și a celor aflați în situații de urgență.

În cadrul manifestării, prefectul a adus un omagiu celor care au făcut sacrificiul suprem în timpul misiunilor de salvare. „În această zi de sărbătoare, un gând de profundă recunoștință se îndreaptă către toți pompierii care și-au pierdut viața la datorie, punând binele și salvarea semenilor mai presus de propria siguranță. Memoria eroilor pompieri rămâne vie, iar sacrificiul lor reprezintă un reper de demnitate, curaj și responsabilitate pentru întreaga societate”, a declarat prefectul Bogdan-George Păstrăv. Totodată, acesta a evidențiat importanța morală și socială a sprijinului care trebuie acordat familiilor celor căzuți în misiune. În final, acesta a transmis tuturor pompierilor mulțumiri pentru nobila și dificila misiune pe care o îndeplinesc zi de zi în protejarea și salvarea de vieți omenești.