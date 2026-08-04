Anul acesta, la data de 30 iulie, în Sala de festivități a Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, a fost găzduită Ziua Festivă a Filialei Județene „Ștefăniță Vodă” a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne. Evenimentul, prilejuit cu ocazia împlinirii celor 35 de ani de la înființarea Asociației, a marcat un moment de hotar în care timp de trei decenii și jumătate au trecut sub semnul continuității, solidarității și respectului față de cei care au slujit sub drapelul Ministerului.

Delegațiile sucursalelor rezerviștilor MAI din întreg județul Suceava, au fost întâmpinate de domnul general(r) dr. Vasile Moțoc, președintele Filialei județene „Ștefăniță Vodă”, care le-a adresat tuturor un mesaj de bun venit și de mulțumire pentru prezență.

În deschiderea manifestării, domnul general Vasile Moțoc a prezentat invitații de onoare ai reuniunii: profesorul universitar dr. Mihai Iacobescu, fost decan al Facultății de Istorie din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, precum și artistul plastic de renume național și internațional Radu Bercea, personalități care și-au exprimat de-a lungul timpului aprecierea față de activitatea cadrelor Ministerului Afacerilor Interne și față de misiunea acestora în slujba legii, ordinii publice și interesului național.

Zi de sărbătoare pentru foștii angajați suceveni ai MAI

Alături de invitații de onoare, la manifestare au fost prezenți domnul Bogdan George Păstrăv, prefectul județului Suceava, comisar-șef Florin Poenari, inspectorul-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, colonelul Mihai Marian Lungu, comandantul Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni, colonelul Marian Pașcan, reprezentant al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, comisarul-șef Andrei Ceobanu, președintele Sindicatului Polițiștilor Suceveni, precum și agentul-șef Adrian Axinia, președintele Filialei IPA Suceava.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, la aniversare a fost prezent din partea Centrului Eparhial Suceava preotul Tiberiu Bardan, inspector eparhial pentru asistența religioasă în unitățile bugetare, precum și preotul militar Cosmin Chira, slujitor la capela militară din cadrul ISU Suceava. Oficierea unei slujbe de pomenire în memoria cadrelor Ministerului Afacerilor Interne trecute la cele veșnice, a imprimat manifestării solemnitatea cuvenită unei aniversări care nu vorbește doar despre trecerea timpului, ci și despre memoria celor care și-au îndeplinit datoria cu onoare.

Cu recunoștință, generalul-maior (r) dr. Vasile Moțoc a adus un omagiu Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, pe care l-a evocat drept un apropiat statornic al organizației, prezent cu binecuvântarea și cuvântul său la numeroase manifestări aniversare și comemorative ale filialei. Totodată, a amintit că ierarhul a răsplătit activitatea rezerviștilor suceveni prin acordarea mai multor distincții eparhiale, gesturi care au întărit legătura dintre Biserică și comunitatea foștilor slujitori ai Ministerului Afacerilor Interne.

Zi de sărbătoare pentru foștii angajați suceveni ai MAI

După intervențiile invitaților, aplaudate de cei prezenți, generalul Moțoc a mărturisit că și-a dorit ca această aniversare să depășească solemnitatea unei ședințe obișnuite și să devină un prilej de comuniune și recunoștință. În același timp, a reafirmat că una dintre preocupările permanente ale conducerii filialei rămâne apărarea drepturilor legitime ale rezerviștilor și combaterea oricăror tendințe de marginalizare a acestora din viața publică. Experiența acumulată de-a lungul unei cariere în slujba statului, a subliniat domnia sa, reprezintă o resursă de neînlocuit, iar rezerviștii sunt și vor rămâne pregătiți să-și pună cunoștințele și devotamentul în slujba țării ori de câte ori va fi nevoie.

Participanții prezenți au primit daruri, anume o icoană oferită de Înaltpreasfințitul Calinic, insigna jubiliară a asociației și câte un volum oferit de autori membri ai filialei, gest simbolic prin care organizatorii au dorit ca aniversarea celor 35 de ani să lase fiecărui participant nu doar amintirea unei întâlniri festive, ci și un semn al comuniunii dintre colegi.

Preot militar Cosmin Chira