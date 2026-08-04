„Agitaţiuni în Câmpulung…”

„Agitaţiunile din judeţul Câmpulung au luat un caracter grav. Luni, demonstranţii au intrat cu muzică şi steaguri în Câmpulung, unde, în faţa unei imense mulţimi de oameni, au rostit cuvine atâţătoare. Prefectul judeţului, a încercat să intervină dar n’a ajuns la cuvânt, ci a fost răsturnat de la tribună şi salvat de furia mulţimi agitate numai graţie prezenţei de spirit a gospodarului N. Porcuţan. Mai rău a brodit-o şeful poliţiei. Sergenţii au fost înconjuraţi de mulţime, dezarmaţi şi maltrataţi. În învălmăşeala aceasta a intervenit şeful poliţiei, care a fost grav lovit şi călcat în picioare. Aceeaşi soartă a avut-o şi soţia sa, care a intervenit pentru apărarea soţului. În stare gravă, ambii au fost transportaţi la spitalul din localitate. Sunt temeri ca excese de acest fel să se petreacă şi la Vatra Dornei”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XIII, nr. 3262, Iulie 1930.

„Zi de caniculă”

„După amiază ne-a cuprins setea. De unde să iei apă? Să bei din gîrlă? Nici gînd! Ne-am amintit de deversările pe care le fac în rîu IRIC-ul, Străduinţa şi alte întreprinderi (martor ne este taluzul apei înnegrit de reziduuri) şi atunci ne-am încumetat să mai urcăm încă o dată digul şi să ajungem la bufet…Aici se vindeau cu precădere vinuri, ţuică, rom (dublu gradat decât canicula de afară), un lichid numit suc şi sifon călduţ cu gust de metal”.

„Zori Noi”, Anul XXI, nr. 6098, Suceava, Iulie 1967.