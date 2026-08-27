În Sala Albă a Muzeului Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți va avea loc vineri, 28 august 2026, de la ora 13.00, inaugurarea expoziției de costume tradiționale „Zestrea neamului – povești țesute în timp”. Până pe 28 septembrie 2026, la Rădăuți poveștile vor prinde din nou viață.

Expoziția invită publicul într-o călătorie prin universul fascinant al portului popular, acolo unde fiecare piesă poartă urmele mâinilor care au țesut-o, cusut-o și păstrat-o cu grijă.

Costumele reunite din Colecția etnografică Paul Torac din Brodina nu sunt doar obiecte de îmbrăcăminte. Ele sunt mărturii ale unei lumi în care firul, culoarea și ornamentul vorbeau despre identitate, apartenență, statut și frumusețe.

Organizatorii spun că fiecare ie are o poveste. Fiecare catrință, fiecare brâu și fiecare cusătură păstrează ceva din sufletul comunităților care le-au creat.

În motivele ornamentale se citesc simboluri și credințe, în cromatică se regăsesc particularități locale, iar în migala cusăturii se simte răbdarea unor generații pentru care costumul tradițional era mai mult decât un veșmânt – era o parte din propria identitate.

„Zestrea neamului – povești țesute în timp”, o călătorie printre fire, amintiri și identitate, la Muzeul Etnografic Rădăuți

Momentul inaugural va fi completat de evoluția membrilor Ansamblului „Cununa Olarilor Bucovineni”, care vor aduce în mijlocul publicului energia și frumusețea tradiției populare.

Expoziția „Zestrea neamului – povești țesute în timp” este organizată de Asociația Reper Etnocultural Identitar și Asociația Culturală „Zestrea Huțulilor”, în parteneriat cu Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți.

Publicul este invitat să descopere expoziția în perioada 28 august – 28 septembrie 2026 și să privească dincolo de frumusețea costumelor expuse: spre oamenii care le-au creat, spre poveștile pe care le-au purtat și spre memoria pe care acestea o transmit mai departe.

„Uneori, o cămașă veche spune mai mult decât o carte de istorie. Într-un fir de borangic, într-un model cusut cu răbdare sau într-o culoare păstrată vie peste generații se ascund povești despre oameni, familii, sărbători și locuri. Pentru că zestrea unui neam nu stă doar în obiectele pe care le păstrăm. Ea trăiește în poveștile pe care alegem să nu le uităm”, explică cei care s-au ocupat de organizarea evenimentului cultural de la Rădăuți.