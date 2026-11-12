Elisa Gherasim și Alexandru Butnariu sunt marii câștigători ai Balului Bobocilor organizat la Colegiul „Vasile Lovinescu”, din municipiul Fălticeni, weekendul trecut. Tema balului, Egiptul Antic, a fost extrem de interesantă și a permis organizatorilor să fie foarte creativi, iar bobocilor să se prezinte pe scenă cu acte artistice de bună calitate.

Astfel, ideea centrală a fost cea în care Indiana Jones, ajuns în Țara Nilului, are ocazia să pășească pe urmele celor mai importanți zei și regine ale Egiptului, care s-au întrupat în cele nouă perechi de boboci ce au urcat pe scena Centrului cultural „Grigore Vasiliu-Birlic”, în fața unui public foarte numeros. „Nouă perechi, nouă povești și o singură competiție”, așa după cum au afirmat și prezentatorii balului, Mădălina Șcheuleac și Daniel Burțilă.

Isis și Osiris (Alexia Crîstîna și Răzvan Lucanu), Sekhmet și Seth (Elisa Gherasim și Rareș Marian), Nut și Horus (Ilaria Mihalache și Victor Macovei), Nephthys și Anubis (Karina Dănilă și Alexandru Butnariu), Bastet și Thoth (Melisa Marian și David Moroșanu), Hathor și Amun (Sofia Calistru și Cristian Ursu), Tefnut și Geb (Daria Tanislav și Adrian Tofan), Ma”at și Sobek (Andra Stoleriu și Dănuț Niculeasa), precum și Taweret și Khepri (Ariana Olaru și Gabriel Asavei) au fost curajoșii care au luptat cu tot ce au avut ei mai bun pentru a câștiga titlul de Miss și Mister.

Zeii Egiptului și farmecul Țării Nilului descoperite de Indiana Jones, la Balul Bobocilor de la Colegiul „Vasile Lovinescu”

Niciunul dintre cei 18 participanți nu a precupețit niciun efort și, vreme de câteva săptămâni, toți au muncit pe brânci, coordonați de profesorii Amalia Stafie, Alina Vasincu și Marius Zavastin, pentru a reuși să vină în fața publicului cu momente de calitate, cu ținute adecvate, cu prestații care să facă cinste Colegiului „Vasile Lovinescu” și care să impresioneze juriul format din: prof. Gabriela Faină, prof. Marius Zavastin, secretar Cristina Ioan, studenta masterandă Bianca Ștefăroi, fostă absolventă a colegiului, dar și elevul David Postică, din clasa a XII-a, Matematică-Informatică.

Cele trei probe de foc prin care au trecut toți cei 18 boboci (proba de prezentare, cea de talent și cea de spontaneitate) au dovedit, o dată în plus, că elevii de la Colegiul „Vasile Lovinescu” sunt talentați, dedicați și implicați în tot ceea ce fac. Fetele, însă, au avut o probă în plus față de colegii lor: este vorba despre proba de eleganță, în care elevele au defilat pe scenă în rochii elegante, atent alese, care le-au pus în evidență grația și farmecul specifice vârstei.

Zeii Egiptului și farmecul Țării Nilului descoperite de Indiana Jones, la Balul Bobocilor de la Colegiul „Vasile Lovinescu”

Invitatul special a fost Babasha

Spectacolul a cuprins și numeroase momente artistice, susținute atât de unii dintre organizatori (Maria-Bianca Șteopoaia, Ilaria Mitrea, Denisa-Elena Pașcu, David Suditu, Mihai Hușanu, Daniel Burțilă, Alin Tofan, Alan Lebedev, Simina Pintilie, Mădălina Șcheuleac), cât și de o serie de invitați foarte talentați: Sara-Wyky Laliței (Colegiul „Ștefan cel Mare”) și Iustin Homiuc (Colegiul „Petru Rareș”), o pereche încântătoare care practică dans sportiv, și, nu în ultimul rând, membrii Ansamblului Folcloric „Valea Șomuzului”, din cadrul Centrului Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”.

Pentru complexitatea spectacolului și pentru sprijinirea bobocilor în realizarea momentelor lor, organizatorii – elevi de clasa a XII-a – au făcut eforturi foarte mari. Au bătut la zeci de uși pentru a atrage sponsori, au ajutat la crearea decorurilor, au ales tot ceea ce a însemnat muzica necesară, au creat momente artistice unice de dans, teatru și muzică. De asemenea, împreună cu conducerea școlii s-au preocupat și de buna organizare a întregului eveniment, inclusiv a momentului cunoscut ca „after-party”, unde invitat a fost cunoscutul artist Babasha.

Zeii Egiptului și farmecul Țării Nilului descoperite de Indiana Jones, la Balul Bobocilor de la Colegiul „Vasile Lovinescu”

Clasamentul final

Trebuie menționat că, datorită numeroșilor sponsori, Miss Boboc – Elisa Gherasim – a câștigat ca mare premiu asigurarea cursurilor Școlii de șoferi „Ionuț Bordei”, iar Mister Boboc – Alexandru Butnariu – a obținut același premiu, de la Școala de șoferi „Auto XOR”.

Clasamentul final al balului a fost următorul:

Miss și Mister Popularitate: Melisa Marian și Rareș Marian

Miss și Mister Eleganță: Daria Tanislav și Răzvan Lucanu

Miss și Mister Expresivitate: Alexia Crîstîna și Alexandru Butnariu

Miss și Mister Originalitate: Andra Stoleriu și Victor Macovei

Miss și Mister Atitudine: Daria Tanislav și Gabriel Asavei

Miss și Mister Talent muzical: Melisa Marian și Dănuț Niculeasa

Miss și Mister Ritm și energie: Elisa Gherasim și Cristian Ursu

Miss și Mister Magia scenei: Ariana Olaru și Rareș Marian

Miss și Mister Arta teatrului: Ilaria Mihalache și David Moroșanu

Miss și Mister Fashion: Sofia Calistru și Adrian Tofan

Miss și Mister Spontaneitate: Karina Dănilă și Răzvan Lucanu

Desigur, la reușita Balului bobocilor de la Colegiul „Vasile Lovinescu” au contribuit și buna colaborare cu angajații Centrului cultural „Grigore Vasiliu-Birlic” și sprijinul oferit de Primăria municipiului Fălticeni.