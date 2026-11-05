Cea mai nouă instituție de învățământ din Suceava – Creșa din Burdujeni – și-a deschis larg porțile, joi după-amiază, pentru zeci de copii însoțiți de părinți, dornici să vadă spațiile care sunt puse la dispoziție și facilitățile de care se vor bucura cei care se înscriu acolo.

Ziua Porților Deschise la Creșa din Burdujeni, programată joi, 5 noiembrie, între orele 15:00–19:00, s-a dovedit o inițiativă de succes, zeci de doritori făcându-și apariția chiar din primele minute.

Aceștia au fost întâmpinați la intrarea în Creșă de către Maria Todereanu, inspectoare pentru educație timpurie în cadrul IȘJ Suceava, împreună cu Mihaela Ochiană, directoarea Grădiniței Obcini, de care aparține Creșa din punct de vedere juridic-administrativ.

Zeci de copii, însoțiți de părinți, au vizitat creșa nouă din Burdujeni, de Ziua Porților Deschise

Creșa Burdujeni se va deschide efectiv pe 2 decembrie, înscrierile sunt deja începute, iar numărul solicitărilor crește de la o zi la alta, apropiindu-se deja de 100. Creșa are o capacitate minimă de 110 copii, dar se pot primi până la 180 de copilași, dacă în urma înscrierilor finale se depășește această valoare maximă urmând să fie aplicate o serie de criterii de departajare. Termenul limită pentru înscriere este sfârșitul lunii noiembrie.

„Scopul acestei acțiuni este de a facilita tranziția copilului de la părinți către creșă. Am văzut deja zeci de părinți și copii dornici să vadă ce este aici. Important este să observe acest cadru prietenos, cu cadre didactice pregătite și personal care are grijă de cei mici. Sunt sigură că va exista cerere mare pentru locurile disponibile aici”, a spus inspectorul de specialitate al IȘJ Suceava, Maria Todereanu.

Pentru Creșa Nr. 1 Burdujeni sunt disponibile 51 de locuri de muncă – personal didactic, nedidactic și auxiliar. Dintre acestea, 22 sunt de personal didactic, deoarece vor fi câte două educatoare la fiecare grupă de copii.

Zeci de copii, însoțiți de părinți, au vizitat creșa nouă din Burdujeni, de Ziua Porților Deschise

Pentru părinți, serviciile creșei sunt de foarte mare ajutor, deoarece le permit să meargă la muncă sau să își desfășoare activitățile fără griji, programul fiind unul prelungit.

„Vom avea program de la 7.30 până la 17.30, de luni până vineri. Personalul va fi calificat, foarte bine pregătit și va sta alături de copii și va avea grijă de ei 10 ore pe zi”, a subliniat Mihaela Ochiană, directoarea GPN Obcini.

Foarte important, serviciile Creșei sunt puse la dispoziție gratuit, singura cheltuială a părinților fiind cu mâncarea micuților, care va costa între 18 și 22 de lei pe zi.

Zeci de copii, însoțiți de părinți, au vizitat creșa nouă din Burdujeni, de Ziua Porților Deschise

Creșa Nr. 1 Burdujeni a fost construită cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării, prin programul „Sf. Ana”, în cartierul Tinereții, pe strada Mircea Hrișcă nr. 99, pe unde se face accesul principal, o altă variantă de acces, folosită îndeosebi pentru aprovizionare, fiind pe laterală, de pe strada Eusebiu Camilar.

Creșa are o suprafață totală de 2.410 metri pătrați, are în componență 11 dormitoare, 6 săli de joacă, o sală de mese, bucătărie proprie, spălătorie și un cabinet medical cu izolator.

Zeci de copii, însoțiți de părinți, au vizitat creșa nouă din Burdujeni, de Ziua Porților Deschise