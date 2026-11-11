Zeci de fapte de violență au fost înregistrate în școlile din județul Suceava de la începutul anului școlar.

14 fapte de violență au fost raportate în septembrie și 35 în octombrie, ceea ce arată amploarea fenomenului și nevoia unor măsuri mai eficiente.

De asemenea, alte 16 incidente au fost semnalate prin intermediul Biroului de Siguranță Școlară, prin 112 sau petiții. Unele dintre acestea nu fuseseră raportate de școlile în care s-au produs.

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a încercat să identifice de unde pornesc aceste statistici negative și care sunt cauzele creșterii numărului de astfel de incidente.

Printre problemele identificate se numără numărul insuficient de consilieri școlari, violența din mediul online, dificultățile întâmpinate de școli în aplicarea procedurilor, dar și raportarea incompletă sau întârziată a incidentelor.

„Există și o formă de violență despre care vorbim prea puțin: tăcerea instituțională. Un raport cu <zero cazuri> nu înseamnă neapărat o școală fără violență. Poate însemna și o școală în care problemele nu sunt recunoscute sau asumate”, semnalează reprezentanții IȘJ.

Zeci de cazuri de violență în școlile sucevene, de la începutul anului școlar. Lipsa consilierilor școlari și mediul online, printre cauze

Probleme discutate la București

Datele de mai sus au fost prezentate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava la București, în cadrul unei dezbateri organizate de Comisia pentru învățământ a Camerei Deputaților, dedicată prevenirii și combaterii violenței în mediul școlar.

IȘJ Suceava a fost reprezentat de prof. dr. Ancuța Gorban-Cojocariu, inspector școlar pentru educație permanentă, instituția suceveană fiind unul dintre cele patru inspectorate școlare din țară invitate la discuții.

Măsuri propuse pentru combaterea violenței

În cadrul dezbaterii de la București, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Suceava au atras atenția că raportarea corectă a incidentelor trebuie să devină o prioritate. Un număr de zero cazuri într-o școală nu înseamnă neapărat că acolo nu există violență, ci poate indica și faptul că incidentele nu sunt identificate sau raportate corespunzător.

Printre propunerile formulate de IȘJ Suceava se numără evaluarea școlilor, a modului în care raportează și gestionează cazurile de violență, crearea unei platforme unice de raportare și informarea Inspectoratului în termen de 24 de ore în cazul incidentelor grave.

De asemenea, a fost solicitată suplimentarea numărului de consilieri școlari, în special în mediul rural, formarea directorilor și a diriginților pentru gestionarea situațiilor de violență, precum și o implicare mai mare a părinților.

Reprezentanții IȘJ Suceava subliniază că violența nu poate fi combătută doar prin proceduri, formulare și statistici, ci prin intervenția concretă a adulților, prin profesori care observă și reacționează, consilieri care au timp să discute cu elevii și părinți implicați.

„Avem nevoie de o școală în care fiecare copil să poată învăța fără teamă, să poată greși fără să fie umilit și să poată cere ajutor. Statisticile trebuie să ne ajute să înțelegem realitatea, nu să o cosmetizăm. Dincolo de fiecare cifră este un copil”, transmite IȘJ.