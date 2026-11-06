Zece școli sucevene vor primi bani pentru prevenirea analfabetismului și abandonului școlar

Zece școli sucevene vor primi finanțare pentru activități de prevenire a analfabetismului funcțional și a abandonului școlar, prin proiectul PRIMII – Program pentru Reușita Învățământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenție.

Ministerul Educației a publicat lista finală a proiectelor selectate, cu mențiunea că instituțiile sunt încadrate cu risc foarte mare sau mare de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar

Vor fi incluși în program toți elevii de nivel primar din unitățile de învățământ selectate (PJ + structuri).

În lista finală a unităților selectate figurează –

Școala Gimnazială „Academician H. Mihăescu” Udești (cu structurile Școala Gimnazială Plăvălari, Școala Gimnazială Reuseni, Școala Gimnazială Știrbăț, Școala Gimnazială Poieni, Școala Primară Luncușoara, Școala Primară Chilișeni), admisă cu punctaj maxim

Școala Gimnazială ”Constantin Morariu” Pătrăuți, cu punctaj maxim

Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia (Școala Gimnazială nr. 2 Baia, Școala Gimnazială „Învățător Vasile Hlihor” Baia, Școala Gimnazială „Învățător Gheorghe Rădășanu” Bogata), punctaj maxim

Școala Gimnazială „Constantin Tomescu” Pleșești (Școala Gimnazială Valea Glodului, Școala Primară Giurgesti, Școala Primară Osoi)

Școala Gimnazială Oniceni (Școala Gimnazială Manolea, Școala Primară Boura)

Școala Gimnazială Zamostea (Școala Primară Ciomârtan, Școala Primară Nicani, Școala Primară Tăuteşti)

Școala Gimnazială “Iulian Vesper” Horodnic De Sus (Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” Horodnic De Sus)

Școala Gimnazială Păltinoasa (Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Capu Codrului, Școala Primară Țîmpoceni)

Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu

Școala Gimnazială „Ion Barbir” Capu Câmpului

Finanțarea va putea fi folosită pentru activități precum: lecții individualizate, activități de recuperare; asigurarea hranei pentru elevii participanți la proiect; activități extracurriculare și extrașcolare; materiale didactice pentru activități remediale și de sprijin, resurse educaționale; consiliere, terapie (consiliere și orientare școlară pentru elevi, consiliere parentală).

Rezerve

Alte șase școli sucevene au statut de rezervă. Pot primi finanțare în ordinea din listă, în situația în care se disponibilizează fonduri ca urmare a retragerii, renunțării sau neîncheierii acordului de finanțare de către unitățile de învățământ admise la finanțare.

În ordinea din lista ministerului, acestea sunt Școala Gimnazială Băișești, Școala Gimnazială „Alexandru Lăpușneanu” Slatina, Școala Gimnazială nr. 1 Bogdănești, Școala Gimnazială „Ioan Băncescu” Adâncata, Școala Gimnazială Vatra Moldoviței și Școala Gimnazială Stroiești.