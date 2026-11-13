Zece bărbați și femei, implicați în furturi din magazine de haine din Suceava. Cinci dintre suspecți au fost reținuți în arest

Polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale Suceava au desfășurat acțiuni investigative complexe, inclusiv din punct de vedere logistic, pentru a ridica și aduce la audieri zece persoane suspecte de implicarea în mai multe fapte de furt și de tentative de furt, comise, toate, în magazine din Shopping City Suceava.

Suspecții sunt și bărbați, și femei, cu vârste între 15 și 67 de ani, toți din municipiul Suceava.

Aceștia ar fi mers de cel puțin patru ori în complexul comercial, la diferite date din luna octombrie, vizând în special magazinul Sinsay, unde au probat diferite articole vestimentare.

Ancheta a început pe 21 octombrie, când Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată de către reprezentanții magazinului Sinsay cu privire la faptul că persoane necunoscute au sustras mai multe articole vestimentare din magazin.

Din cercetările ulterioare a rezultat că, în zilele de 12, 14 și 20 octombrie, după-amiaza, mai multe persoane necunoscute de etnie romă au sustras mai multe articole vestimentare din cadrul magazinului cu punct de lucru în complexul Shopping City Suceava. Autorii au acționat în grup numeros, parte dintre suspecți având rolul de a distrage atenția personalului.

De asemenea, pe 25 octombrie, a fost sesizată o nouă faptă de furt.

Nouă dintre cei zece suspecți au fost ridicați de polițiști de la domicilii, joi, 12 noiembrie.

Perchezițiile au fost derulate cu forțe numeroase de poliție, inclusiv cu luptători de la Serviciul de Acțiuni Speciale.

Un al zecelea nu a fost de găsit, dar se știa acest fapt, având în vedere că suspectul a fost reținut recent în alt dosar, pentru furturi comise în străinătate.

După completarea probatoriului și audieri, la sediul Poliției municipiului Suceava, s-a dispus ca trei femei și doi bărbați, toți din familia Boz, să fie introduși în arestul IPJ Suceava, în baza ordonanței pentru 24 de ore.

Cercetările din acest caz sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, pentru completarea probatoriului și stabilirea întregii activități infracționale.