Cursa aeriană Wizz Air programată să decoleze joi, 26 noiembrie, la ora 18.25, de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava către Londra – Luton a fost anulată. Decizia de a nu efectua cursa a fost luată de către comandantul aeronavei, în contextul condițiilor meteorologice dificile înregistrate joi în zona Sucevei. Cerul a fost acoperit, s-au înregistrat precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și rafale de vânt, condiții care au afectat siguranța operațiunilor de zbor.

Directorul adjunct al Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, Radu Bores, a confirmat că hotărârea a aparținut exclusiv pilotului, prioritatea fiind siguranța pasagerilor și a echipajului. Totodată, Bores a precizat că situația a fost depășită, iar vineri toate cursele aeriene de pe aeroportul sucevean se desfășoară conform programului normal.