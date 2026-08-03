,,Zâmbet la malul Mării Negre,, ediția a III-a, la Costinești și Techirghiol

Beneficiarii Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”O nouă șansă” Todirești au participat în perioada 24 – 31 iulie la a treia ediție a proiectului „Zâmbet la malul Mării Negre”, în localitatea Costinești. Proiectul este realizat de Asociația pentru Promovarea Culturii și Tradițiilor din Bucovina Suceava în parteneriat cu DGASPC Suceava.

Opt beneficiari și trei angajați au desfășurat activități de socializare și de formare de deprinderi de viață independentă în vederea reintegrării în comunitate. Beneficiarii au avut activități de relaxare, acces la piscină și au făcut baie în Marea Neagră.

În programul de activități s-a inclus și vizitarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Hipocrate din Techirghiol. Ambele centre au făcut prezentări ale produselor confecționate în atelierele de ergoterapie, beneficiarii au socializat iar la final s-a decis ca și beneficiarii de la CAbR Techirghiol să vină în vizită în Bucovina.

,,Clipele petrecute la malul mării sunt unice an de an, întrucât pentru o parte dintre asistații prezenți a fost pentru prima dată când au participat la un asemenea eveniment de socializare”, a declarat Marius Mihai Boghian, șeful centrului ”O noua șansă”, care a mulțumit conducerii DGASPC Suceava pentru aprobarea deplasării, Rotary Club Suceava Cetate, Brandului Cuptorela, primarului comunei Șcheia, Cristinel Burac, viceprimarului municipiului Suceava, Daniel Ungurian și Asociației pentru Promovarea Culturii și Tradițiilor din Bucovina Suceava, care au făcut posibilă a treia ediție a proiectului.

Mulțumiri alese sunt și pentru SC Oilfluid SRL și SC CMA Investment SRL, benzinarii cu sedii în comuna Șcheia, care prin administratorii acestora au sponsorizat cu combustibil deplasarea.

Obiectivele urmărite în cadrul proiectului sunt:

– Realizarea unui program de activități de petrecere a timpului liber, socializare la malul Marii Negre a unui grup de 8 beneficiari ai CAbR ,,O Nouă Șansă,, Todirești,

– Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la ieșiri în comunitate în vederea reintegrării acestora,

– Sensibilizarea opiniei publice în necesitatea elaborării unor politici în favoarea persoanelor marginalizate,

– Oportunități egale – promovarea egalității de șanse și tratament, garantând că persoanele cu dizabilități au aceleași posibilități ca toți ceilalți membri ai societății,

– Participare activă – încurajarea participării persoanelor cu dizabilități la viața socială, culturală, sportivă și economică, ca membri activi și respectați ai comunității.

La finalul evenimentului, printre concluziile beneficiarilor s-a regăsit dorința de a prelungi perioada la zece zile, hamsiile să fie introduse în meniul de la centru, nemulțumirea că porumbul fiert este prea scump pe litoral, dar și faptul că nu se cunoaște și nu se respectă legislația care prevede că persoanele cu dizabilități au dreptul la șezlong și umbrelă gratuit (Legea 448/2006, convenție ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și hotărârile de consiliu local din localitățile de pe litoral).

În luna aprilie, doi beneficiari ai centrului au participat la o acțiune de socializare și în Sharm el Sheikh din Egipt, aceste acțiuni făcând parte din planul de acțiuni și recuperare de la nivelul centrului.