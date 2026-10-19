Yamal, între sublim și reprobabil

Pentru că prima victorie din drumul Barcelonei spre recordurile pomenite în articolul precedent a fost bifată, le actualizăm, iar în continuare urmărim potențialul de îmbunătățire. Așadar, reamintesc, prin victoria de la Sevilla, cu Betis, Barcelona a egalat cel mai bun început în La Liga – 9 victorii (Real Madrid, 1967), totodată și cel mai bun început combinat al unei echipe spaniole în campionatul intern + cupele europene – 11 victorii (tot Real Madrid, în două rânduri, 1961 și 1967). OK, e o performanță nemaipomenită, merită felicitări, dar oare ne-a plăcut ce am văzut la echipa catalană în meciul de sâmbătă? Sunt motive să răspundem și da, și nu. Căci nu are cum să nu-ți placă, ba chiar să te uluiască, golul prin care Lamine Yamal a deschis scorul, cu dribling spre interior și șut fulgerător din colțul careului direct în vinclul opus! Dar tot pe Yamal l-am văzut mai apoi provocând un cartonaș roșu când jocul era oprit. S-a înfipt cocoșește într-un adversar, iar apoi s-a prăbușit subit fiindcă a reacționat ăla și l-a împins cu capul. Fotbalul este și un joc de golani, că golăneală se cheamă ce-au făcut amândoi, dar la Yamal s-a adăugat și simularea, fiindcă după obținerea eliminării s-a ridicat fără intervenția medicilor și fără niciun semn vizibil. Percepția publicului se poate schimba repede, iar pe unul ca Vinicius această percepție se pare că îl va afecta ireversibil. Revenind la meci, de aici s-a cam dus la vale, fiindcă gazdele tocmai reduseseră la 2-3 când a intervenit eliminarea, iar până la 2-5 drumul a devenit facil. Pentru Barça urmează PSG, Realul, să te ții…

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Tenisul avansează către finalul sezonului, ultima turnantă în cursa către Turneul Campionilor. Poate surprizător, Djokovic și-a reconsiderat interesul pentru acesta și acum încearcă să recupereze. Momentan este pe locul 12 în Race, dar diferențele sunt infime până la locul 9, ultimul care asigură participarea (Sinner, încă în puncte, va elibera un loc). De aceea, sârbul va participa, după ani de zile, la turneul de casă al lui Federer, Basel, cu gândul nu numai la acumularea de puncte, ci și la simbolistică: dacă va câștiga, atunci îl va egala chiar pe Federer la numărul de trofee ATP, 103! Cred că are deja niște idei de discurs pentru cazul în care se va ântâmpla… Altfel, Zverev n-a mai profitat, ca până acum, de lipsa corifeilor la Masters-ul de la Shanghai , fiind învins în semifinale de Davidovich-Fokina, care și-a adjudecat apoi finala cu compatriotul Jodar.