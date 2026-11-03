Workshop dedicat strategiilor interactive de captare a atenției studenților, la USV

La USV a avut loc zilele trecute workshopul cu tema „Strategii și tehnici interactive de activare a atenției studenților în procesul de predare–învățare universitară”, susținut de trainer Adriana Slusar. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Activarea studenților și etica academică ca instrumente pentru creșterea calității procesului didactic (EDU-ACT)”, cod CNFIS-FDI-2026-F-0829, implementat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sprijin financiar prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI 2026), Domeniul 5 – Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice.

Referitor la această acțiune, directorul de proiect, conf. univ.dr. Elena Vizitiu Lakhdari, a declarat:

„Workshopul a avut ca scop dezvoltarea competențelor cadrelor didactice universitare privind utilizarea strategiilor și tehnicilor interactive pentru stimularea atenției, participării active și implicării studenților în procesul educațional. Pe parcursul activității, au fost abordate aspecte referitoare la formele și caracteristicile atenției, factorii care influențează concentrarea studenților, precum și modalitățile de integrare a metodelor interactive în activitățile de predare-învățare. Un accent deosebit a fost acordat aplicabilității practice a unor strategii didactice moderne, precum învățarea prin întrebări, tehnica Think–Pair–Share, microînvățarea, învățarea bazată pe probleme și evaluarea formativă rapidă. Activitățile practice au urmărit identificarea unor soluții concrete pentru crearea unui mediu educațional dinamic, participativ și centrat pe student. Prin exemple și exerciții aplicative, workshopul a evidențiat importanța adaptării demersului didactic la particularitățile studenților și la cerințele actuale ale învățământului superior. Organizarea acestei activități reflectă preocuparea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru promovarea inovării pedagogice, dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice și creșterea calității procesului de predare-învățare universitară”.