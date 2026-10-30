„woody – a movieopera”, o operă contemporană într-un format inedit, care reunește muzica live, sunetele pădurii și filmul, va fi prezentată pe 4 noiembrie 2026, de la ora 19:00, în Auditoriumul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Spectacolul este precedat, pe 3 noiembrie, de la ora 16:00, de o masă rotundă găzduită în același spațiu. Intrarea la ambele evenimente este liberă, în limita locurilor disponibile.

Proiectul este realizat de compozitoarea Sabina Ulubeanu, mezzosoprana Claudia van Hasselt și producătoarea și regizoarea Mirona Radu. Cele trei artiste au transformat monodrama într-o formă de teatru muzical documentar care integrează tehnici cinematografice. Muzica contemporană, soundscape-ul și filmul alcătuiesc o narațiune multimedia despre codrii Bucovinei și comunitățile huțule, în dialog cu științele pădurii, ecoacustica și antropologia.

„Cei mai frumoși paltini din Bucovina merg către construcția celui mai mare instrument din lemn. Contrabasul. Fluierul însoțește păstorul dintotdeauna. Clarinetul. Vocea e mereu cu noi și în noi: respiră, ne vorbește, ne doinește, ne ceartă, ne mângâie și ne descântă”, a transmis lect. univ. dr. Sabina Ulubeanu, compozitoare.

Și Claudia van Hasselt, mezzosoprană, susține că „<A asculta din nou, a privi din nou, a simți din nou> înseamnă pentru mine să ne reorientăm simțurile și să ne deschidem către lumi care se află dincolo de percepția noastră imediată. Sub pământ și în apă se aplică legi diferite ale sunetului.”

„woody – a movieopera”, o operă contemporană despre pădurile Bucovinei, cu muzică live, sunete ale pădurii și film, la USV

Dialoguri cu pădurari, oameni de știință, activiști de mediu și localnici

Paula Varga, PR proiect, spune că spectacolul s-a născut dintr-o cercetare artistică începută în 2023. Între 2024 și 2026, echipa a revenit în repetate rânduri în Bucovina, urmărind schimbările sunetelor și culorilor pădurii de-a lungul anotimpurilor, precum și exploatarea economică a fondului forestier. Cu hidrofoane, geofoane, endoscoape și camere subacvatice, artistele au explorat procese greu perceptibile din apă și din solul pădurii. Cercetarea de teren a inclus dialoguri cu pădurari, oameni de știință, activiști de mediu și localnici, cunoștințe tradiționale ale comunităților huțule și mărturii de istorie orală din Bucovina.

Prima reprezentație a avut loc pe 17 octombrie, la Muzeul Miklosi din Timișoara. După Suceava, spectacolul va fi prezentat la București, pe 7 noiembrie, la ARCUB Gabroveni.

„woody pornește pentru mine de la o întrebare foarte simplă: cât din ceea ce privim vedem cu adevărat? Vedem rănile pădurii, imposibil de ignorat, cum sunt pădurile care dispar sub ochii noștri, dar vedem mult mai greu complexitatea vieții care există dincolo de ele”, a transmis asistent de cercetare drd. Mirona Radu, UNATC, regizoare.

Partitura este interpretată live de Claudia van Hasselt (mezzosoprană), Arthur Balogh (contrabas), Mihai Pintenaru (clarinet) și Cătălin Crețu (electronică live), în dialog cu soundscape-ul creat din înregistrări subterane și subacvatice și cu filmul semnat de Mirona Radu.

Masa rotundă din 3 noiembrie 2026 reunește artiști, cercetători și reprezentanți ai organizațiilor de mediu în jurul temei pădurii ca spațiu de întâlnire între cunoaștere științifică, memorie colectivă și practică artistică.

„woody – a movieopera”, o operă contemporană despre pădurile Bucovinei, cu muzică live, sunete ale pădurii și film, la USV

Calendarul evenimentelor de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Masă rotundă: 3 noiembrie 2026, ora 16:00

Spectacol: 4 noiembrie 2026, ora 19:00 (accesul în sală de la 18:45), Auditorium, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Intrare liberă, în limita locurilor disponibile, prin completarea acestui formular https://forms.gle/S56L1K39YEY6sD4u9

Parteneri: Centrul de Proiecte Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, Institutul de Chimie „Coriolan Drăgulescu”, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Națională de Muzică din București, ARCUB, CINETic UNATC, Institutul Cultural Român, FrauVonDa//, Asociația Geoconcept, Agent Green, Institutul Goethe din București, Festivalul Simultan, Festivalul Meridian