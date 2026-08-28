Wizz Air introduce zboruri noi din Suceava către Berlin, Praga și Torino, începând cu iarna acestui an

Compania Wizz Air a anunțat, vineri, trei noi destinații disponibile începând cu următorul sezon de iarnă, din Suceava către Berlin (Germania), Praga (Republica Cehă) și Torino (Italia). Tarifele pornesc de la doar 129 RON / 22,99 de Euro, iar biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com și prin aplicația mobilă WIZZ.

Astfel, începând cu 17 decembrie, Wizz Air va extinde oferta de la Suceava prin lansarea unei noi conexiuni către Berlin, operată de trei ori pe săptămână, în zilele de marți, joi și sâmbătă. O zi mai târziu, în 18 decembrie, o altă conexiune către Praga va fi lansată, operată de trei ori pe săptămână, în fiecare luni, miercuri și vineri, precum și una către Torino, cu zboruri de două ori pe săptămână, în zilele de luni și vineri.

Potrivit Wizz Air, noile conexiuni oferă opțiuni excelente pentru vacanțe și city-breakuri, facilitând totodată călătoriile românilor care locuiesc în străinătate și doresc să revină acasă pentru a-și vizita familia și prietenii. Berlinul îmbină istoria, cultura și energia vibrantă a unei metropole, cu obiective de neratat precum Poarta Brandenburg, Zidul Berlinului și muzee renumite. Praga este cunoscută pentru farmecul său de poveste, iar vizitatorii pot descoperi Castelul din Praga, Podul Carol și centrul istoric al orașului, unde se află celebrul ceas astronomic. Torino este o alegere elegantă pentru un city-break în Italia, fiind renumit pentru arhitectura sa și tradițiile culinare bogate.

„Suntem mândri să ne extindem operațiunile pe Aeroportul din Suceava prin lansarea a trei noi rute către destinații mult așteptate din Germania, Republica Cehă și Italia. Acest lucru contribuie la îmbunătățirea conectivității în regiune, sprijinind dezvoltarea locală și făcând călătoriile cu avionul mai accesibile pentru pasageri. Ghidându-ne după strategia «Customer First Compass», continuăm să ne concentrăm pe dezvoltarea rețelei, asigurând în același timp servicii fiabile și de înaltă calitate în toate operațiunile noastre”, a transmis Vera Jardanm corporate Communications Manager la Wizz Air.

Zboruri mai multe către Roma și Milano Malpensa

Reamintim că Wizz Air a anunțat că suplimentează semnificativ și numărul de zboruri operate de pe Aeroportul Suceava către destinațiile Roma și Milano Malpensa. Modificările vor intra în vigoare treptat, până la introducerea unor frecvențe zilnice odată cu debutul sezonului de iarnă.

Potrivit datelor transmise de reprezentanții aeroportului sucevean, cea mai importantă creștere vizează ruta către Roma Fiumicino. Dacă în prezent zborurile către capitala Italiei sunt operate de 4 ori pe săptămână, frecvența acestora va crește la 5 zboruri pe săptămână în luna septembrie și la 6 zboruri în octombrie. Începând cu data de 25 octombrie 2026, odată cu startul programului de iarnă 2026/2027, Wizz Air va opera zboruri zilnice pe această rută. Această frecvență de 7 zboruri pe săptămână va fi menținută pe tot parcursul sezonului rece, până pe 28 martie 2027.

Vești bune sunt și pentru pasagerii care zboară spre Milano Malpensa. Legătura cu această destinație va fi și ea intensificată. De la cele 3 frecvențe săptămânale din prezent, numărul curselor va ajunge la 5 pe săptămână în lunile septembrie și octombrie. Ulterior, din 25 octombrie, programul va fi extins la 6 zboruri săptămânale, ritm ce va rămâne stabil pe toată durata iernii.