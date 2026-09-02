Wizz Air introduce în premieră trei destinații externe noi de pe Aeroportul Suceava, însă în același timp renunță tot la trei rute

Compania Wizz Air a efectuat mai multe modificări în orarul de iarnă al zborurilor pe care le va opera de pe Aeroportul ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Din sezonul rece următor, Wizz Air renunță complet la zborurile din Suceava către Veneția și Bologna, în Italia, și spre Karlsruhe/Baden-Baden, în Germania. De asemenea, pe perioada sezonului rece nu vor mai fi operate zboruri către Larnaca (Cipru) și Birmingham (Anglia).

Zborurile Suceava – Karlsruhe/Baden-Baden (Germania) vor mai fi operate de pe aeroportul din Suceava până pe data de 14 decembrie (ultima cursă aeriană din Suceava către această destinație). De asemenea, zborurile Suceava – Bologna și Suceava – Veneția (Italia) vor fi scoase din orarul de zbor de pe data de 15 decembrie 2026. Cele trei zboruri nu se mai regăsesc nici în orarul de zbor din primăvara anului viitor, așa cum reiese din platforma de rezervări a companiei Wizz Air.

În orarul de iarnă al companiei aeriene nu mai apar nici zborurile din Suceava către Birmingham (Anglia), care vor fi însă reluate în martie.

De precizat și faptul că Wizz Air va relua începând cu data de 20 septembrie zborurile din Suceava către Larnaca, în Cipru. Operarea acestor zboruri va dura însă doar până pe 22 octombrie, după care cursele aeriene ar urma să fie oprite până la noul orar de vară pentru anul 2027. Astfel, Wizz Air ar urma să reia zborurile din Suceava către Larnaca începând cu data de 28 martie 2027, cu două frecvențe săptămânale, în zilele de joi și duminică.

Zboruri mai multe către Roma și Milano Malpensa

Pentru orarul de iarnă viitor vor fi păstrate zborurile din Suceava către Brusseles Charleroi (Belgia), Dortmund și Memmingen, în Germania, Roma, Milano Malpensa și Bergamo, în Italia, și Londra, în Anglia. Trebuie spus că Wizz Air a anunțat că va suplimenta semnificativ numărul de zboruri operate de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava către destinațiile Roma și Milano Malpensa. Modificările vor intra în vigoare treptat, până la introducerea unor frecvențe zilnice odată cu debutul sezonului de iarnă. Cea mai importantă creștere vizează ruta către Roma Fiumicino. Dacă în prezent zborurile către capitala Italiei sunt operate de 4 ori pe săptămână, frecvența acestora va crește la 5 zboruri pe săptămână în luna septembrie și la 6 zboruri în octombrie. Începând cu data de 25 octombrie 2026, odată cu startul programului de iarnă 2026/2027, Wizz Air va opera zboruri zilnice pe această rută. Această frecvență de 7 zboruri pe săptămână va fi menținută pe tot parcursul sezonului rece, până pe 28 martie 2027.

Vești bune sunt și pentru pasagerii care zboară spre Milano Malpensa. Legătura cu această destinație va fi și ea intensificată. De la cele 3 frecvențe săptămânale din prezent, numărul curselor va ajunge la 5 pe săptămână în lunile septembrie și octombrie. Ulterior, din 25 octombrie, programul va fi extins la 6 zboruri săptămânale, ritm ce va rămâne stabil pe toată durata iernii.

Wizz Air introduce zboruri noi din Suceava către Berlin, Praga și Torino, începând cu iarna acestui an

De asemenea, compania Wizz Air a anunțat recent, în premieră, trei noi destinații disponibile începând cu următorul sezon de iarnă, din Suceava către Berlin (Germania), Praga (Republica Cehă) și Torino (Italia). Astfel, începând cu 17 decembrie, Wizz Air va extinde oferta de la Suceava prin lansarea unei noi conexiuni către Berlin, operată de trei ori pe săptămână, în zilele de marți, joi și sâmbătă. O zi mai târziu, în 18 decembrie, o altă conexiune către Praga va fi lansată, operată de trei ori pe săptămână, în fiecare luni, miercuri și vineri, precum și una către Torino, cu zboruri de două ori pe săptămână, în zilele de luni și vineri.