White Smoke și CCI Suceava organizează festivalul „Toți la Masă”, un eveniment dedicat mâncării, muzicii și meselor lungi

În Suceava, pe 10 și 11 octombrie 2026, va avea loc prima ediție a festivalului „Toți la Masă”, la White Smoke, între orele 12:00 și 23:00. Timp de două zile, participanții vor avea parte de preparate pregătite la afumătoare, peste 30 de sortimente de bere, muzică live și DJ seturi, precum și de activități destinate atât adulților, cât și copiilor.

Evenimentul este organizat de White Smoke Suceava și Ovan Professional BBQ System, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Suceava.

Programul festivalului se va desfășura de la prânz până seara și va combina experiența gastronomică cu muzica și activitățile recreative. Pe lângă preparatele gătite la afumătoare și oferta de băuturi, organizatorii au pregătit ateliere și concursuri. Cei mici vor avea la dispoziție ateliere dedicate, în timp ce una dintre atracțiile evenimentului va fi un concurs de tăiat bușteni, la care se poate înscrie orice persoană interesată. Participarea la concurs este gratuită. Potrivit organizatorilor, conceptul festivalului pornește de la ideea întâlnirilor în jurul mesei, un obicei transformat, pentru două zile, într-un eveniment în aer liber.

„Ne-am dorit un eveniment în care oamenii să nu vină doar să mănânce, ci să rămână. Mese lungi, muzică, timp petrecut împreună. Am făcut o ediție-pilot și am văzut că funcționează, așa că acum mergem mai departe, cu tot ce trebuie”, a declarat organizatorul evenimentului, Gabriel Ostrovan.

La rândul său, reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie Suceava, Sebastian Păduraru, a precizat că acest eveniment va promova producătorii locali. „CCI Suceava susține acest proiect pentru că pune în valoare producătorii și antreprenorii locali, într-un format care aduce comunitatea împreună. Sunt evenimentele de care orașul are nevoie”, a declarat Sebastian Păduraru.

Accesul la „Toți la Masă” se va face pe bază de bilet. Organizatorii au pregătit mai multe tipuri de bilete, pentru a oferi participanților variante adaptate diferitelor opțiuni de participare. Biletele pot fi achiziționate online de pe totilamasa.ro.