Unele dintre cele mai frumoase amintiri vin din lucrurile simple: o poveste descoperită împreună, o decorațiune lucrată cu migală sau un gest care îi ajută pe cei care au nevoie. În acest weekend, Iulius Mall Suceava a pregătit experiențe pentru toate vârstele, de la ateliere de robotică și activități creative cu tematică de Crăciun, până la teatru pentru copii și o acțiune caritabilă în care o tunsoare poate însemna mult mai mult. În plus, sucevenii sunt invitați să descopere produse handmade de sezon, pregătite cu atenție pentru sărbători.

Sâmbăta aceasta, curiozitatea celor mici își găsește răspunsurile în lumea tehnologiei. Între 11.00 și 15.00, Tales & Tech Hub îi invită pe copiii cu vârste între 6 și 14 ani la ateliere interactive de robotică, programare și inteligență artificială. Activitățile se desfășoară în serii de câte 10 copii, fiecare cu o durată de 30 de minute, în zona Reserved.

Participarea este gratuită, iar înscrierile se pot face la Centrul Info sau direct la atelier. Fiecare participant va primi un „Card de Inventator”, care îi oferă o lecție gratuită de robotică la sediul Tales & Tech Hub.

Tot sâmbătă, de la ora 16.00, copiii sunt așteptați la spectacolul de teatru „Iedul cu trei capre”. Întâlnirea cu musafiri nepoftiți îl pune în situații neașteptate și îl învață, într-o manieră amuzantă, cât de important este să devină independent. Spectacolul are loc la parter, în zona Reserved.

Pentru că magia sărbătorilor se simte deja la Iulius Mall Suceava, între 17.00 și 19.00, în zona Noriel, Creativ Deco îi așteaptă pe copii la un nou atelier de handmade, unde vor pregăti decorațiuni inspirate de cea mai frumoasă perioadă a anului: căsuțe cu lumini, scenele Nașterii și peisajele de iarnă. Atelierul se desfășoară în două serii, între 17.00 și 18.00, respectiv 18.00 și 19.00. Înscrierile se fac la numerele de telefon 0230 208 700 / 0230 208 701.

Tot în acest weekend, între 28 și 30 noiembrie, în intervalul orar 14.00 – 21.00, la Iulius Mall Suceava, vizitatorii pot descoperi un târg caritabil cu produse handmade de Crăciun, unde decorațiunile și obiectele realizate manual pot deveni cadourile perfecte pentru cei dragi.

Duminică, un gest simplu se transformă într-un sprijin pentru familiile care au trecut printr-o perioadă dificilă. Hairstudio by Dizzy organizează o nouă ediție a evenimentului caritabil „Noi tundem, tu donezi”, o inițiativă devenită tradiție, prin care sucevenii pot contribui la o cauză importantă. Între 10.00 și 19.00, la etajul I al Iulius Mall Suceava, în zona Sports Direct, frizerii vor realiza tunsori fără programare, iar fiecare participant va putea alege suma pe care dorește să o doneze. Pentru o donație de minimum 70 de lei, acesta va primi și un bilet la tombola evenimentului.

Vino în acest weekend la Iulius Mall Suceava să construiești amintiri, să te bucuri de magia sărbătorilor și să transformi gesturile simple în fapte bune!