Shopping City Suceava îi invită pe părinți și copii să petreacă împreună un weekend cu spectacole de teatru și ateliere creative, toate cu participare gratuită. Pe 24 și 25 octombrie, cei mici vor avea parte de povești, umor, magie și activități de creație, într-un program dedicat întregii familii.

Sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 16:00, în zona food court, actorii FunnyArt îi aduc în fața publicului pe Păcală și Tândală, două dintre cele mai îndrăgite personaje ale folclorului românesc.

Weekend cu teatru, magie și ateliere de creație, la Shopping City Suceava

Spectacolul promite momente comice, întâmplări amuzante și interacțiune cu publicul, invitându-i pe copii și pe adulți să se bucure de o experiență de teatru plină de voie bună.

Duminică, 25 octombrie, de la ora 13:00, tot în zona food court, Teatro Blu prezintă spectacolul de teatru de magie „Misterul din cufărul arămiu”.

Weekend cu teatru, magie și ateliere de creație, la Shopping City Suceava

Pornind de la dispariția misterioasă a unei comori, povestea îi transformă pe cei mici în detectivi, provocându-i să descopere cine a furat magia. Spectacolul îmbină teatrul, elementele de magie și participarea activă a copiilor.

Tot duminică, între orele 14:00 și 16:00, copiii sunt invitați la atelierele de creație cu tematică de toamnă, organizate de Gașca MicaMia, în spațiul de lângă magazinul Flanco. Cei mici vor realiza obiecte creative și decorațiuni inspirate de sezon, folosindu-și imaginația și îndemânarea. Activitățile se adresează copiilor cu vârste de peste 4 ani.

Cu spectacole de teatru, magie și ateliere de creație, Shopping City Suceava le propune familiilor un weekend de petrecut împreună, cu activități gratuite pentru cei mici.