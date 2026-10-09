Weekend cu meciuri acasă pentru echipele locale de rugby

Două partide oficiale de rugby vor avea loc la acest final de săptămână la baza Unirea din Suceava, sâmbătă având meci seniorii, iar duminică, juniorii mari de la LPS Suceava.

Primul meci are loc sâmbătă, de la ora 11.00, în cadrul Diviziei Naționale de Rugby seniori, CSM Bucovina Suceava urmând a întâlni RC Grivița București, un nume titrat în rugby.

Antrenorul-jucător Marcel Crețuleac se află, din păcate, din nou într-o situație complicată, având la dispoziție un lot restrâns din cauză că cei mai mulți tineri juniori I sunt în lotul echipei LPS Suceava.

Pentru ca opțiunile să fie și mai puține, la CSM Bucovina Suceava nu va putea intra în teren nici un jucător de la RC Gura Humorului, care are etapă în Cupa României, tot sâmbătă, cu Steaua București.

Rămâne de văzut cum vor gestiona sucevenii acest meci în care trebuie să-și joace șansa și să creadă în ea.

Duminică, de la ora 11.00, urmează meciul din campionatul național de juniori I între LPS Suceava și CSM București.

Antrenorul Codrin Prorociuc speră ca acest meci să aducă și prima victorie a Sucevei din noul campionat, unul dificil, dens, cu echipe puternice și foarte puternice.

Pentru reușita din teren a sucevenilor, fie că ne referim la seniori, fie la juniori, publicul poate avea un aport important și este așteptat în tribunele de la Unirea.