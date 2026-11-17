O tânără vulpiță a fost surprinsă într-o poieniță, în miez de noapte, la întâlnirea cu un urs. Momentul, amuzant prin ezitările ambilor protagoniști, a fost surprins de camerele de supraveghere video montate de RNP în cadrul mai multor ocoale silvice din țară, Suceava fiind printre primele în care s-a implementat acest sistem.

Imaginile video prezentate pe pagina de socializare a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, au fost captate într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Putna din cadrul Direcției Silvice Suceava. Mai exact, imagini amuzante au fost filmate de o cameră de monitorizare a faunei instalată de către silvicultorul Constantin Puzdrea.

Ursul este în general un animal solitar, care prin statură, greutate și forță nu are dușman natural de care să se teamă, în vreme ce vulpea, micuță, are avantajul de a fi foarte agilă, dar și șireată, de unde și povestea populară ”Ursul păcălit de vulpe”.

Direcția Silvică Suceava, unitate din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, administrează, prin intermediul celor 24 de ocoale silvice, peste 270 de mii de hectare păduri de stat.