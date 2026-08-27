Vremea vacanțelor… (2)

Alte două poezii pentru cititorii rubricii ,,Cioburi de metaforă’’, care fie se află la mare, fie visează la ea… Zile faine, tuturor!

SONETUL MĂRII NEGRE

Sunt eu și tu, atât, frumoasă mare

Și te sărut pe valul înspumat

Lăsându-mă, de tine, mângâiat

Cu briza blândă, binefăcătoare.

Tu să mă ierți de simți că te-am trădat

Privind nostalgic, undeva, în zare;

Visam, deja, la vara următoare,

Purtând în suflet dorul meu ciudat.

Da, te iubesc… Iubirea pentru tine

Rămâne, -n veci, adânc sculptată-n mine,

Iar de mă chemi, pe gânduri nu voi sta

Și chiar de s-ar opune-o lume-ntreagă

Voi reveni la tine, că-mi ești dragă…

Voi asculta, mereu, chemarea ta!

Constantin MOLDOVAN

AM VISAT…

Am visat, azi-noapte, ce plăcut,

Că eram la mare cu o fată

Tânără, ba chiar nemăritată,

Fără viitor, doar cu trecut.

Se făcea că mă ținea de mână

Gângurindu-mi, blând, lângă ureche,

Că-s frumos de nu mai am pereche

Și că-i dat cu mine să rămână.

M-am ferit, ce-i drept, dar în zadar,

M-a pupat, cu patimă, pe gură,

Clătinând superba mea dantură

Pusă cu efort de bugetar.

Ce să zic? A stat mai mult cu mine,

Însă nu îmi cereți amănunte;

Eu am sărutat-o doar pe frunte

Și am învățat-o doar de bine.

Știu numai atât, că la plecare

Mă simțeam cumplit de obosit,

Dar – precis – de nu m-aș fi trezit

Mai visam și-n ziua următoare.

Mă retrag spunând cam înciudat:

Nu mai vreau la mare niciodată,

Să nu vină, Doamne, iar, vreo fată

Și să văd, la urmă, c-am visat!

Constantin MOLDOVAN

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!