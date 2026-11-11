Vremea campionilor

În siajul articolului precedent, trebuie să consemnăm revanșa lui Alcaraz în fața lui Shelton după acel sfert de finală de la US Open. Practic, lucrurile s-au reașezat în vechea matcă. Și ne mai spune ceva rezultatul finalei Masters-ului de la Paris, că accidentarea lui Alcaraz, care i-a mâncat jumătate de sezon, este amintire. Chiar dacă rezultatul a fost strâns, 7-6, 7-5, e clar că americanului îi lipsește ceva pentru marele pas. Deocamdată îi lipsește, căci respectivul pas poate veni cu vârsta, cu experiența, ca în cazul lui Zverev (poate nu chiar așa de târziu, totuși). N-aș putea să indic cu exactitate ce îi lipsește, poate instinctul de killer, că tot remarca, pe bună dreptate, CTP că au fost multe zâmbete pe teren. Nu există însă o rețetă, Nadal era încrâncenat, Federer era poker-face, Djokovic – o combinație a celor doi, iar Alcaraz emană bucuria de a juca. Oricum, meciul meciurilor rămâne sfertul Fritz – Alcaraz, poate chiar al anului, cum spuneam. Urmează Turneul Campionilor de la Torino, fără Fritz, dar cu alți doi americani, Shelton și Tiafoe, și doi spanioli, Alcaraz și Jodar. Ceilalți patru sunt neamțul Zverev, rusul Medvedev, italianul Cobolli și francezul Fils. Abia aștept tragerea la sorți a grupelor, posibil să avem repede o reeditare a finalei de la Paris. La fete, Turneul Campioanelor deja a început, iar aici, în ciuda retragerii Rîbakinei, lidera mondială, observăm o dominație neverosimilă a Europei de Est, spartă doar de două jucătoare americane, Gauff și Pegula. În rest, Sabalenka, Andreeva, Svitolina, Noskova, Muchova, plus Koștiuk pe locul eliberat de Rîbakina. Dintre aceste merituoase jucătoare, pentru Svitolina reprezentația de gală nu pică într-un moment bun, semnele de suferință în urma divorțului de Monfils fiind vizibile. De altfel, în primul meci a încasat un 0-6 de la rusoaica Andreeva, una din adversarele în fața căreia se mobiliza feroce.