Vreme instabilă în județul Suceava. Ploi abundente și intensificări ale vântului până duminică seara

Județul Suceava se află sub incidența unei informări meteorologice de instabilitate atmosferică, cantități însemnate de apă și intensificări ale vântului. Atenționarea este valabilă la nivel național, în perioada 12 septembrie, ora 10.00 – 13 septembrie, ora 22.00.

Potrivit meteorologilor, vremea va fi în general instabilă, sâmbătă (12 septembrie) în jumătatea de est a teritoriului, iar duminică (13 septembrie) în sud-est și local în centru și sud. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm) și vijelii (viteze în general de 40…60 km/h). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și pe arii restrânse de peste 30 l/mp. Vântul va prezenta intensificări temporare, în sud-vest, în est, precum și la munte în general cu viteze de 40…60 km/h.