Actualitate

Dan Ioan Cușnir a fost exclus din PSD

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Vot pentru excluderea din partid, la Organizația Municipală a PSD Suceava
Vot pentru excluderea din partid, la Organizația Municipală a PSD Suceava

Biroul Permanent Municipal al PSD Suceava a votat, joi după amiază, pentru excluderea din partid a viceprimarului Dan Ioan Cușnir, pe motiv de nerespectarea deciziilor politice. Propunerea a fost înaintată forului superior, Biroul Permanent Județean, care se întrunește imediat după ședința BPM.

Decizia în Biroul Permanent Municipal s-a luat cu 18 voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă.

Dan Ioan Cușnir a făcut parte din PSD timp de 23 de ani, a condus organizația municipală ca președinte și este singurul partid al cărui membru a fost.

Vot în unanimitate pentru excludere în Biroul Permanent Județean.

Consiliul Politic Județean a consfințit cu 72 de voturi, în unanimitate, decizia de excludere luată de BPJ.

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