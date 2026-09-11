Vor face americanii US Open great again?

La US Open, primele patru favorite, în același timp și primele 4 în clasamentul WTA, au acaparat semifinalele! Mai rar așa ceva, circuitul feminin fiind mult mai predispus la surprize. De exemplu, o performanță ca aceea a Emmei Răducanu, a câștiga trofeul fără set pierdut, venită din calificări, e ceva de neconceput la băieți. Astfel, paradoxal, a se respecta întocmai calculul hârtiei e mai degrabă o surpriză. Nu întâmplător, cele patru erau implicate și în lupta pentru primul loc WTA, doar că între timp această dispută s-a încheiat, deoarece Rîbakina a îndeplinit condiția cea mai ușoară în cazul ei, aceea de a atinge semifinalele. Mai rămâne așadar trofeul în sine, deci nicidecum ceva de consolare. Spre deosebire de tabloul băieților, tabloul fu crunt pentru jucătoarele din SUA, întrucât ele joacă în semifinale diferite, în care favorite sunt adversarele. Tot respectul pentru Pegula, dar nu mi se pare că are armele necesare pentru a o învinge pe Sabalenka, poate doar dacă ar prinde-o într-una din zilele ei risipitoare, care au lipsit la această ediție, bielorusa jucând mult mai îngrijit. Dincolo, Gauff ar trebui să-și ridice mult nivelul pentru a trece de Rîbakina, căci după ce am văzut în sfertul Gauff – Andreeva, niciuna nu merita să treacă mai departe.

Doi americani sunt în semifinale și pe tabloul băieților, doar că își dispută între ei locul în finală. Shelton se găsește în forma vieții, nu degeaba l-a eliminat pe Alcaraz, aș zice chiar că era singurul în stare de așa ceva. Păcat că s-a întâmplat atât de repede, în sferturi, dar Alcaraz are de ce zâmbi după înfrângere, căci nivelul său a fost unul neașteptat de bun. Tot ce i-a lipsit a fost viteza obișnuită la serviciu, pentru care mai are nevoie de ceva timp. Shelton e de trofeu, dar tot mai are două obstacole majore. Nu exagerez. Tiafoe este ”greu de ucis”, ar lua castingul pentru Bruce Willis de culoare, iar Zverev în finală (presupunând că trece de Hacianov) e totuși favoritul principal, mai relaxat, cu experiență enormă, conștient de valoarea sa. Cert e că US Open va avea un câștigător în premieră, toți cei patru având dreptul să viseze.