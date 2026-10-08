Vopsitorie auto clandestină, închisă de comisarii de mediu suceveni

Garda de Mediu Suceava a anunțat că în urma unui control desfășurat recent a fost identificată o societate comercială care desfășura activități de întreținere și reparații autovehicule, cu service vopsitorie auto, dar fără a deține autorizație de mediu privind partea de vopsitorie, care presupune o autorizație de mediu specială.

Pentru încălcarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, echipa de control a aplicat o amendă în valoare de 5000 lei, pentru desfășurarea activității de vopsitorie fără a solicita și deține autorizație de mediu.

Pe lângă amendă, sancțiunea complementară este de suspendare a activității liniei de vopsitorie auto până la obținerea actelor legale de reglementare.

Garda de Mediu Suceava atrage atenția că procesele de vopsire auto implică utilizarea de compuși organici volatili (COV) și substanțe toxice care, gestionate incorect, poluează masiv aerul și solul, punând în pericol sănătatea comunității. De aceea este nevoie de un control riguros pe linie de mediu, care să ateste că desfășurarea acestei activități este în limitele normalului.

”Garda de Mediu va continua controalele pentru a elimina concurența neloială și practicile distructive pentru mediu”, este mesajul transmis de instituție pe această linie.