Vopsirea cu verde a monumentului ”Palma Drumarilor”, contestată și de inginerul care a proiectat lucrarea, pe un șervețel, în 1968

Vopsirea cu verde a monumentului ”Palma Drumarilor”, din Pasul Palma, ridicat în 1968 în cinstea finalizării DN 17A, Sadova – Rădăuți, prezentată de inițiatori ca o revitalizare a obiectivului, chiar ca o nouă atracție turistică a zonei, nu este privită la fel de binevoitor de oamenii care au muncit o viață în domeniul drumuri și poduri.

Poate cel mai în măsură să-și dea cu părerea este profesorul și inginerul Radu Andrei, părintele acestui monument.

În articolul de specialitate de pe site-ul drum.info.ro, semnat de Nicolae Popovici, care a lucrat și el o lungă perioadă la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, acesta a scris despre dezbaterile și controversele în legătură cu vopsirea în verde a monumentului.

Întrebările acestuia au ajuns la profesorul Radu Andrei, cel care a proiectat monumentul pe un șervețel, în 1968, după cum vom detalia mai jos.

Cum arăta monumentul în forma sa originală

Potrivit acestuia, în forma originală, palma era vopsită în alb, iar basoreliefurile de pe cele patru laturi ale soclului erau negre. Informația este importantă în contextul actual, deoarece aduce în discuție nu doar aspectul estetic al monumentului, ci și respectarea istoriei sale. Autorii lucrărilor de restaurare a monumentului nu l-au contactat pe profesorul Radu Andrei, deși restaurarea unui monument cu o asemenea semnificație presupune mai mult decât repararea suprafețelor deteriorate. O astfel de lucrare ar fi trebuit să însemne și păstrarea identității sale, a detaliilor originale și a memoriei celor care l-au conceput și construit.

Păstrarea formei originale, a detaliilor oferite de cel care știe cel mai bine cum arăta în 1968, ar fi dus și la o creștere a valorii monumentului.

”Mărturia autorului proiectului oferă un reper istoric pentru discuțiile despre aspectul monumentului. Stabilirea soluției potrivite pentru restaurare trebuia să țină cont de documentele existente, de starea actuală a construcției și de informațiile despre forma sa inițială”, se arată în articolul semnat de Nicolae Popovici.

În realitate, asta nu s-a întâmplat.

Șervețelul din pahar, care va rămâne în istoria savuroasă a acestui monument, pentru cei interesați de ea

În 1968, după o muncă de două decenii, cu lopata, târnăcopul și cu roaba, în condiții dintre cele mai vitrege, se inaugura DN 17A, Sadova – Rădăuți, o cale rutieră cu priveliști extraordinare și de o necesitate incontestabilă până astăzi. Simbolul acestui drum este monumentul de la Palma, închinat celor peste 1.600 de oameni care au trudit la construcția acestei șosele de 52 de kilometri.

Povestea monumentului de la Palma este una savuroasă și a fost relatată acum 10 ani și de Monitorul de Suceava: monumentul a fost proiectat ad-hoc, pe un șervețel, și aprobat în câteva minute, în acea formă. Fotografia cu acest șervețel a fost publicată pentru prima dată de Revista Drumuri și Poduri din România, care a scris un material pe această temă împreună cu Radu Andrei, cel care a schițat proiectul pe un șervețel.

În 1968, Radu Andrei era inginer stagiar.

Monumentul Pasul Palma a fost realizat în 1968, imediat după recepția noului drum, de colectivul șantierului Suceava al Întreprinderii de Construcții pentru Transporturi din Iași (ICT).

Inginerul Radu Andrei a povestit:

„Știam că, odată cu finalizarea lucrărilor la acest drum, s-a făcut o placă comemorativă, din marmură, dedicată celor care au proiectat și construit drumul, care urma a fi amplasată undeva, pe acest traseu, pe un zid de sprijin, pe un pod sau pe un soclu. Am primit ca temă, din partea directorului ICT de atunci, dr. ing. Mihai Boicu, să mă gândesc cum și unde ar fi cel mai potrivit loc pentru amplasarea acesteia, pe traseul drumului. Ulterior, la întrunirea de recepție a drumului, de la Vatra Moldoviței, la care participam și eu în calitate de inginer stagiar, la întrebarea directă a domnului Mihai Boicu, dacă m-am mai gândit la tema respectivă, am luat pur și simplu dintr-un pahar gol un simplu șervețel de hârtie, pe care am schițat instantaneu proiectul monumentului Palma și l-am transmis apoi, din mână în mână, către masa prezidiului”.

Șervețelul a ajuns în mâna directorului Întreprinderii de Construcții pentru Transporturi, care l-a analizat și aprobat pe loc, cu unele mici ajustări.

Radu Andrei le-a explicat celor de la Revista Drumuri și Poduri din România că, pe lângă aspectul comemorativ, a vrut ca obeliscul „Palmei” să scoată în evidență, pentru generațiile următoare, efortul uman și dăruirea muncitorilor, majoritatea localnici din zona Bucovinei, într-o perioadă în care munca manuală era esențială. Practic, oamenii au muncit cu palmele la acest drum.

Monumentul este amplasat la o altitudine de peste 1.000 metri și este construit din fier și beton armat, materiale de bază folosite în construcții.

Pe aceeași temă, a avut o reacție și Asociația SOS Bucovina, care consideră că ceea ce s-a întâmplat în anul 2026 cu Monumentul Drumarilor din Pasul Ciumârna – cunoscut de toți drept „Palma” – ridică serioase semne de întrebare și trebuie explicat public.

Pe de altă parte, din informațiile noastre, cei care au intervenit și au reparat și vopsit monumentul au solicitat și primit o aprobare de la Secția de Drumuri Câmpulung Moldovenesc.