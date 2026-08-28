Voluntarii Coca-Cola HBC România și Habitat for Humanity România contribuie la finalizarea ultimei locuințe din cadrul proiectului de reabilitare și refacere după inundațiile din Broșteni

În septembrie 2025, Coca-Cola HBC România și Habitat for Humanity România au lansat un parteneriat axat pe refacerea rapidă, reconstrucția și consolidarea rezilienței comunității din Broșteni. Proiectul, finanțat printr-o subvenție de 200.000 de euro acordată de Fundația Coca-Cola HBC, se va derula până în septembrie 2026.

Locuința reabilitată aparține unui pompier voluntar care s-a numărat printre primii care au venit în ajutorul victimelor inundațiilor atunci când viiturile au lovit orașul Broșteni la sfârșitul lunii iulie 2025.

Peste 20 de voluntari de la Coca-Cola HBC România și Habitat for Humanity România au contribuit la reabilitarea ultimei locuințe sprijinite prin proiectul lor de refacere după inundațiile din Broșteni, în urma viiturilor devastatoare care au lovit localitatea la sfârșitul lunii iulie 2025.

Inițiativa de voluntariat desfășurată în Broșteni are, de asemenea, o puternică semnificație simbolică. Pe parcursul unui an, numeroase familii din comunitate, grav afectată de inundațiile din vara trecută, au beneficiat de sprijin pentru repararea locuințelor. Ultima casă care mai avea nevoie de reabilitare aparținea unui bărbat care, în momentul dezastrului, se afla în prima linie, ajutând la salvarea de vieți omenești.

Constantin Andronache, în vârstă de 47 de ani, este pompier voluntar în Broșteni. În ziua inundațiilor, se afla în misiune de urgență când localitatea a fost inundată. Casa lui a suferit pagube semnificative la fundație și la pardoseală, dar el nu s-a concentrat asupra propriilor pierderi. În schimb, a petrecut două luni la Centrul pentru Situații de Urgență, unde a lucrat și a dormit, sprijinind în același timp comunitatea.

Astăzi, locuința sa a intrat în etapa finală a lucrărilor de reabilitare. Acoperișul a fost înlocuit în întregime, iar voluntarii au început instalarea sistemului de izolație termică, lucrările fiind realizate în cadrul unui important proiect comun al Coca-Cola HBC România și Habitat for Humanity România.

„M-au ajutat enorm. Mi-au înlocuit acoperișul, iar acum lucrează la izolația termică”, a spus beneficiarul proiectului.

Voluntarii Coca-Cola HBC România și Habitat for Humanity România contribuie la finalizarea ultimei locuințe din cadrul proiectului de reabilitare și refacere după inundațiile din Broșteni

„Salvatorii sunt întotdeauna ultimii care primesc ajutor”

Pentru reprezentanții Habitat for Humanity România, faptul că ultima locuință reabilitată aparține unui salvator este mai mult decât o coincidență.

„Este aproape o metaforă: salvatorii sunt întotdeauna ultimii care primesc ajutor”, a declarat Roberto Pătrășcoiu, CEO-ul Habitat for Humanity România.

El a explicat că familia lui Constantin Andronache era extrem de modestă și a considerat inițial că alți membri ai comunității aveau mai multă nevoie de ajutor, chiar dacă propria lor casă suferise, la rândul său, pagube grave.

Voluntarii Coca-Cola HBC România și Habitat for Humanity România contribuie la finalizarea ultimei locuințe din cadrul proiectului de reabilitare și refacere după inundațiile din Broșteni

Un an de eforturi de reconstrucție în comunitatea din Broșteni

Inundațiile din 27-28 iulie 2025 au lovit puternic județul Suceava. Peste 800 de locuințe au fost avariate, peste 2.500 de persoane au fost afectate, iar 40 de case au fost complet distruse.

În septembrie 2025, Coca-Cola HBC România și Habitat for Humanity România au lansat un parteneriat dedicat recuperării rapide, reconstrucției și rezilienței comunității. Proiectul, finanțat printr-o subvenție de 200.000 de euro acordată de Fundația Coca-Cola HBC, se derulează în perioada septembrie 2025 – septembrie 2026 și vine în sprijinul a 878 de locuitori din zonă.

Asistența oferită include truse de reparații și curățenie, vouchere pentru materiale de construcții, sprijin pentru chirie pe termen scurt, reparații directe, lucrări de consolidare structurală, materiale de construcții și activități de formare.

Până în prezent:

Două familii au primit sprijin pentru închirierea de locuințe pe termen scurt.

12 gospodării au beneficiat de reparații directe și de lucrări de consolidare structurală.

65 de familii au primit bonuri de reparații.

Nouă gospodării au beneficiat de reabilitarea sistemelor de încălzire și a instalațiilor termice avariate.

În plus, Coca-Cola HBC România a donat 7.500 litri de apă minerală Dorna locuitorilor rămași fără acces la apă potabilă sigură.

Voluntarii Coca-Cola HBC România și Habitat for Humanity România contribuie la finalizarea ultimei locuințe din cadrul proiectului de reabilitare și refacere după inundațiile din Broșteni

„Răspunsul în urma dezastrului este o încercare de răbdare”

Roberto Pătrășcoiu a subliniat că adevărata provocare începe odată cu încheierea fazei de intervenție imediată.

„În intervențiile de după dezastre, totul este un test al răbdării”, a spus el, explicând că, deși mulți oameni sunt dornici să ajute imediat după producerea unui dezastru, numărul celor care rămân implicați scade rapid după primele zile și săptămâni.

În opinia sa, reconstrucția unei comunități nu se poate realiza peste noapte și necesită eforturi susținute pe parcursul unui an, doi sau chiar mai mulți ani.

„Ceea ce te ține într-o comunitate, dincolo de resurse, sunt valorile”, a declarat CEO-ul Habitat for Humanity România, subliniind că organizația rămâne alături de comunitățile afectate până când acestea sunt capabile să se reconstruiască și să-și revină.

Voluntarii Coca-Cola HBC România și Habitat for Humanity România contribuie la finalizarea ultimei locuințe din cadrul proiectului de reabilitare și refacere după inundațiile din Broșteni

Coca-Cola HBC: „Intervenim acolo unde comunitățile au cu adevărat nevoie de noi”

Beatrice Mituleci, Community Partnerships Manager la Coca-Cola HBC România, a menționat că inițiativa din Broșteni este deosebit de importantă pentru companie, având în vedere legătura acesteia cu regiunea în care se află fabrica din Poiana Negrii.

„Ne aflăm în regiunea Dornelor, unde se află una dintre unitățile noastre de producție. Tot aici am lansat, în 2016, platforma noastră de sustenabilitate #DupăNoi, care împlinește anul acesta zece ani. Suntem onorați să ne aflăm astăzi aici, iar eu sunt deosebit de încântată să vizitez această locație pentru a doua oară. Am fost aici acum două luni, când am montat acoperișul acestei case. Acest proiect ne este foarte drag, deoarece ne permite să sprijinim comunitățile acolo unde au cu adevărat nevoie de noi”, a declarat Beatrice Mituleci.

Ea a adăugat că Fundația Coca-Cola HBC dispune de o strategie specifică de intervenție în caz de dezastre și a sprijinit eforturile de reconstrucție în urma unor dezastre naturale, precum inundațiile și incendiile forestiere. Anul trecut, Fundația a acordat subvenții în valoare de 2,3 milioane de euro pentru a sprijini eforturile de reconstrucție după dezastre precum inundațiile și incendiile forestiere pe mai multe piețe ale Coca-Cola HBC. Aceste intervenții completează activitățile mai ample de investiții comunitare ale Fundației.

Voluntarii Coca-Cola HBC România și Habitat for Humanity România contribuie la finalizarea ultimei locuințe din cadrul proiectului de reabilitare și refacere după inundațiile din Broșteni

De la reconstrucție la prevenție

Proiectul nu se va încheia odată cu finalizarea ultimei locuințe reabilitate prin această inițiativă de refacere. În lunile următoare, locuitorii din zonă vor participa la cursuri de formare menite să îi ajute să-și protejeze locuințele, familiile și comunitățile împotriva viitoarelor inundații.

În urma consultărilor cu locuitorii din zonă, a fost identificată o nevoie suplimentară: dotarea Centrului pentru Situații de Urgență. Centrul urmează să primească echipamente, pompe și utilaje care vor permite evacuarea mai rapidă a apei în cazul unor situații de urgență viitoare.

Astfel, „Rețeta pentru acasă”, conceptul folosit de Coca-Cola HBC România și Habitat for Humanity România pentru a descrie intervențiile lor în comunitățile vulnerabile, reprezintă mult mai mult decât simple materiale de construcție. Este vorba despre încredere, empatie, solidaritate și unitate în sprijinul unei cauze comune.