„Voloca mea cu suflet românesc – la răspântia mai multor imperii” – o carte a memoriei, a rădăcinilor și a dăinuirii românești

Grație sprijinului financiar acordat de Patria noastră istorică, România, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), a văzut lumina tiparului monografia comunei Voloca – „Voloca mea cu suflet românesc – la răspântia mai multor imperii”. Este o împlinire de suflet, o mărturie a iubirii de neam și un legământ cu istoria, menit să păstreze vie memoria românească a acestei străvechi vetre din nordul istoric al Bucovinei.

O carte scrisă cu dragoste pentru vatra străbună

„Voloca mea cu suflet românesc – la răspântia mai multor imperii” este mai mult decât o monografie. Este o carte a memoriei și a rădăcinilor, o mărturie despre puterea sufletului românesc de a dăinui în ciuda vicisitudinilor istoriei, la răscrucea marilor imperii, în această străveche vatră răzășească – Voloca pe Derelui.

Este o încercare de a aduna între copertele unei cărți glasul trecutului, urmele pașilor celor care au fost, poveștile transmise din generație în generație, credința strămoșească, datinile, tradițiile și graiul românesc, care au vegheat veacuri la rând asupra identității scumpei mele vetre străbune.

Cine știe? Poate că, peste ani și veacuri, când multe dintre mărturiile de astăzi se vor risipi sub colbul vremii, această monografie va rămâne unul dintre izvoarele care vor vorbi despre începuturile acestor așezări, despre obârșia și continuitatea lor românească. Va mărturisi că vechile sate ale comunei Voloca au făcut parte, încă din vremea Moldovei medievale, din Țara de Sus a Moldovei lui Ștefan cel Mare; că aici au trăit români, aici s-a rostit limba română, s-a păstrat credința strămoșească și s-au transmis, din tată în fiu, datinile și rânduielile moștenite de la înaintași.

Această monografie a comunei Voloca este, înainte de toate, o mărturie a memoriei, a credinței și a iubirii de neam. Este o pagină de istorie scrisă cu dragoste pentru locul natal și pentru oamenii care au știut să-și păstreze rădăcinile, chiar și atunci când vitregiile istoriei i-au așezat sub stăpâniri străine și i-au supus unor vremuri potrivnice.

De la Imperiul Austro-Ungar, prin perioada administrației românești, ocupația sovietică și până la Ucraina independentă, peste această vatră s-au schimbat hotare, stăpâniri, administrații și rânduieli. S-au succedat epoci și sisteme, s-au răsturnat destine, însă memoria locului nu s-a stins. Ea a continuat să respire românește prin oameni, prin credință, prin tradiții și prin limba română, păstrată ca o comoară de preț în sufletul comunității.

Voloca și-a purtat mai departe sufletul românesc asemenea unui fir de apă care își caută necontenit matca, străbătând stâncile vremurilor fără să-și uite izvorul. Iar izvorul ei rămâne acolo, în adâncul istoriei, în limba moștenită de la părinți, în credința străbună, în datinile satului și în dragostea față de pământul pe care au trăit și s-au jertfit înaintașii.

Este o poveste despre respectul față de trecut și despre nădejdea într-un viitor în care sufletul comunei Voloca își va păstra lumina românească, iar generațiile care vin vor ști de unde își trag rădăcinile și cine sunt cei care le-au lăsat moștenire această vatră binecuvântată.

Această carte înseamnă, deopotrivă, o muncă titanică și o mare bucurie a împlinirii. Este bucuria de a aduna, după ani de căutări, documente, mărturii, amintiri și destine, pentru ca românii acestei străvechi vetre să aibă, în sfârșit, o istorie a locului, așa cum a fost trăită, păstrată și transmisă de înaintași.

Pentru că un neam nu dăinuiește doar prin ceea ce zidește, ci și prin ceea ce își amintește. O comunitate își păstrează sufletul atât timp cât nu-și uită limba, credința, tradițiile, oamenii și locul din care a pornit. Iar Voloca este un asemenea suflet care, în pofida tuturor răspântiilor istoriei, a rămas românesc.

Monografia va fi lansată la Cernăuți și în România, contribuind astfel la promovarea valorilor culturale românești, la păstrarea și perpetuarea identității naționale și la întărirea legăturilor spirituale dintre românii de pe ambele maluri ale frontierei.

Prin această lucrare, trecutul nu rămâne doar o amintire, ci devine moștenire vie. O moștenire de demnitate, patriotism și jertfire pentru Neam, un reper pentru cei care vor veni și o mărturie că, indiferent de hotarele trasate de istorie, limba, credința și conștiința românească pot dăinui atunci când sunt păstrate cu dragoste și transmise mai departe.

Adresăm alese mulțumiri Departamentului pentru Românii de Pretutindeni pentru sprijinul acordat realizării și tipăririi acestei lucrări de suflet, care va rămâne o mărturie documentară și culturală pentru generațiile de astăzi și cele ce vor veni. Mulțumim din suflet doamnei Lavinia Arnăutu, ministru secretar de stat, directorului Radu Cosma, doamnei Felicia Crăciun, coordonatoarea proiectului, precum și doamnei Irina-Loredana Stănculescu, consulul general al României la Cernăuți, pentru sprijinul și implicarea în realizarea acestui proiect de suflet.

Monografia „Voloca mea cu suflet românesc – la răspântia mai multor imperii” reconstituie, prin documente, mărturii și amintiri, istoria a trei sate românești – Voloca, Hrușăuți și Valea Cosminului –, care alcătuiesc comuna Voloca. Între filele cărții se adună veacuri de istorie, destine omenești, vechi vetre răzășești și dovezi ale continuității românești, păstrate și transmise de-a lungul generațiilor. Lucrarea evocă, totodată, legătura acestor locuri cu marile pagini ale istoriei Bucovinei, îndeosebi cu bătălia purtată de Ștefan cel Mare în Codrii Cosminului, la 26 octombrie 1497.

Rod al unei munci îndelungate de documentare și cercetare, volumul reunește materiale de diverse genuri publicistice și documentare – mărturii, articole, reportaje, interviuri, corespondențe, eseuri, schițe, documente și fotografii –, care aduc în lumină istoria, viața și evoluția comunității românești din Voloca și din această parte a nordului istoric al Bucovinei și Ținutului Herța. Fiecare mărturie, fiecare document și fiecare fotografie contribuie la reconstituirea unui trecut care nu trebuie uitat și la păstrarea unei moșteniri identitare de neprețuit.

Realizată în cadrul proiectului de editare și tipărire a cărții, cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, monografia a apărut la Tipografia DRUK Art din Cernăuți. Volumul însumează 570 de pagini, fiind tipărit într-un tiraj de 100 de exemplare, cu o valoare a proiectului de 20.000 de lei românești.

Cele 100 de exemplare sunt destinate distribuirii gratuite către biblioteci, instituții de învățământ, organizații românești, centre culturale, locuitorii comunei Voloca și alți beneficiari din Ucraina și România. Prin distribuirea cărții, precum și prin prezentarea și lansarea acesteia în cadrul unor manifestări culturale, rezultatele proiectului vor ajunge la comunitatea românească și la toți cei interesați de istoria, cultura și identitatea românilor din această parte a Bucovinei.

Monografia nu este doar o lucrare de documentare a trecutului, ci și o contribuție la conservarea patrimoniului istoric și cultural românesc, la valorificarea mărturiilor înaintașilor și la transmiterea către generațiile viitoare a adevărului despre rădăcinile, limba, credința, tradițiile și dăinuirea românilor din această străveche vatră.

Recunoștința noastră se îndreaptă către toți cei care au făcut posibilă apariția acestei cărți, punând umărul la păstrarea memoriei istorice și culturale a românilor din nordul Bucovinei.

Fie ca această monografie să rămână o mărturie peste vremuri, o punte între generații și un legământ de credință față de neamul românesc, față de Patria istorică – România – și față de străvechea vatră românească a Volocii.

Căci acolo unde memoria este păstrată, rădăcinile nu se usucă, iar acolo unde limba și credința străbună sunt transmise mai departe, sufletul unui neam nu piere, ci e mereu viu, dăinuie peste veacuri.

„Voloca mea cu suflet românesc – la răspântia mai multor imperii” – o carte a memoriei, a rădăcinilor și a dăinuirii românești

Felicia Nichita-Toma, Zorile Bucovinei, Cernăuți

Grație Patriei noastre istorice- România, a văzut lumina tiparului monografia comunei Voloca – „Voloca mea cu suflet românesc – la răspântia mai multor imperii”. Mulțumim mult DRP!

Monografia „Voloca mea cu suflet românesc – la răspântia mai multor imperii” reconstituie, prin documente și mărturii, istoria a trei sate românești – Voloca, Hrușăuți și Valea Cosminului, care fac parte din comuna Voloca. Cartea urmărește începuturile acestor așezări, vechile vetre răzășești și continuitatea românească atestată documentar de-a lungul secolelor, evocând totodată legătura lor cu marile pagini ale istoriei Bucovinei, inclusiv cu bătălia lui Ștefan cel Mare din Codrii Cosminului, din 1497. Volumul reunește mărturii, reportaje, interviuri, corespondențe, eseuri și schițe despre oamenii și locurile care au dat viață acestor sate. Este o carte despre memorie, rădăcini și dăinuirea sufletului românesc la răscrucea imperiilor.

Monografia „Voloca mea cu suflet românesc – la răspântia mai multor imperii” a fost realizată în cadrul proiectului Tipărirea cărții „Voloca mea cu suflet românesc – la răspântia mai multor imperii”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Volumul are 570 de pagini și a fost tipărit într-un tiraj de 100 de exemplare, a apărut la Tipografia DRUK Art din Cernăuți Valoarea proiectului e de 20 000 roni.

Lucrarea cuprinde materiale documentare și publicistice de diverse genuri – mărturii, articole, reportaje, interviuri, corespondențe, eseuri, schițe, documente și fotografii – care prezintă aspecte importante din istoria, viața și evoluția comunității românești din Voloca și din această parte a nordului istoric al Bucovinei și Ținutului Herța.

Cartea reprezintă o contribuție la documentarea și păstrarea memoriei istorice și culturale a românilor din această zonă. Volumul valorifică mărturii și documente referitoare la evenimentele istorice și la experiențele comunității românești, precum și la eforturile de păstrare a limbii, identității, tradițiilor și valorilor culturale românești.

Cele 100 de exemplare realizate sunt destinate distribuirii gratuite către biblioteci, instituții de învățământ, organizații românești, centre culturale, românilor din Voloca și alți beneficiari din Ucraina și România. Prin distribuirea volumului și prin prezentarea acestuia în cadrul activităților de promovare și lansare, rezultatele proiectului devin accesibile comunității românești și publicului interesat.

Prin realizarea monografiei, proiectul a contribuit la conservarea patrimoniului documentar și cultural românesc și la transmiterea către generațiile viitoare a unor informații și mărturii relevante privind istoria și identitatea comunității românești din nordul Bucovinei.

Proiectul editarea cărții ”Voloca mea cu suflet românesc–la răspântia mai multor imperii ”, având sprijinul financiar al DRP, a fost tipărită și va rămâne o istorie adevărată a românilor, un reper de demnitate, patriotism, de jertfire pentru Neam, în promovarea valorilor culturale româneşti pentru generaţiile care vor veni.

„Voloca mea cu suflet românesc – la răspântia mai multor imperii” este mai mult decât o monografie. Este o carte a memoriei și a rădăcinilor, o mărturie despre dăinuirea sufletului românesc la răscrucea marilor vremuri, în această străveche vatră răzășească – Voloca pe Derelui. Este o încercare de a aduna, între file de carte, glasul trecutului, urmele pașilor celor care au fost, poveștile transmise din generație în generație, credința, tradițiile și graiul care au vegheat, de-a lungul veacurilor și care mai veghează asupra identității scumpei mele vetre străbune. Cine știe… poate că, peste vremuri, când multe dintre mărturiile de astăzi se vor risipi sub colbul anilor, această monografie va rămâne unul dintre izvoarele care vor mărturisi despre începuturi, despre faptul că aceste vechi așezări românești au făcut parte, încă din vremea Moldovei medievale, din Țara de Sus a Moldovei lui Ștefan cel Mare; că aici au trăit români, că aici s-a rostit limba română, s-a păstrat credința strămoșească și s-au transmis, din tată în fiu, datinile și rânduielile moștenite de la înaintași.

Această monografie a comunei Voloca este, înainte de toate, o mărturie a memoriei, a credinței și a iubirii de neam, o pagină de istorie scrisă cu dragoste pentru locul natal și pentru oamenii care au știut să-și păstreze rădăcinile, chiar și atunci când istoria i-a așezat sub stăpâniri străine și sub vremuri potrivnice.

De la Imperiul Austro-Ungar, prin perioada românească, ocupația sovietică și până la Ucraina independentă, peste această vatră s-au schimbat hotare, administrații și rânduieli, însă memoria locului a continuat să respire prin oameni, prin credință, prin tradiții și prin limba română. Voloca și-a dus mai departe sufletul, asemenea unui fir de apă care își caută necontenit matca, trecând printre stâncile vremurilor fără să-și uite

izvorul. Este o poveste despre respectul față de trecut și nădejdea într-un viitor în care sufletul comunei Voloca își va păstra lumina românească, iar generațiile care vin vor ști de unde își trag rădăcinile și cine au fost cei care le-au lăsat moștenire această vatră. Această carte este și o muncă titanică, dar și o mare bucurie a împlinirii. Bucuria de a aduna, după ani de căutări, mărturii, documente, amintiri și destine, pentru ca românii acestei vechi vetre să aibă, în sfârșit, o istorie a locului, așa cum a fost ea trăită, păstrată și transmisă de înaintași. Pentru că un neam nu dăinuiește doar prin ceea ce zidește, ci și prin ceea ce își amintește.

Iar o comunitate își păstrează sufletul atunci când nu-și uită limba, credința, tradițiile, oamenii și locul de unde a pornit. Iar Voloca e un suflet care, în pofida tuturor răspântiilor istoriei, a rămas românesc. De asemenea, culegerea va fi lansată la Cernăuţi şi în România, promovând astfel şi valorile culturale româneşti privind păstrarea și perpetuarea identității.

Adresăm mulțumiri Departamentului Românilor de Pretutindeni, în deosebi, ministrului secretar de stat Lavinia Arnăutu, directorului Radu Cosma, coordonatoarei Felicia Crăciun, dnei Irina-Loredana Stănculescu, consulul general al României la Cernăuți!