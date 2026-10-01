Alte sporturi

Voleibalistul sucevean Alexandru Rață s-a transferat în Bundesliga

Alexandru Rață
Alexandru Rață

Suceveanul Alexandru Rață, unul dintre stâlpii echipei naționale de volei seniori a României, clasată pe locul al optulea la ultimul Campionat European, va avea parte de o nouă experiență în străinătate, după ce în trecut a evoluat pentru Tectum Achel (Belgia) și Zenit Sankt Petersburg (Rusia).

Sportivul în vârstă de 26 de ani s-a transferat oficial la campioana Germaniei, Berlin Recycling Volleys, care este o forță în Bundesliga și o prezență constantă în fazele superioare din CEV Champions League.

Alexandru Rață este triplu campion național de seniori și câștigător al Cupei României cu Arcada Galați, iar în sezonul precedent a jucat la Steaua București.

Crescut de antrenorul Tudor Orășanu la LPS Suceava, Alexandru Rață a fost desemnat în anul 2023 cel mai bun jucător de volei din România.

Recomandări

Suceveanul Rață a fost principalul marcator pentru România în victoria cu Ucraina din optimile Campionatului European - Sursă foto: CEV

Alte sporturi

Suceveanul Rață a fost principalul marcator pentru România în victoria cu Ucraina din optimile Campionatului European

Alte sporturi

Suceveanul Rață a fost principalul marcator pentru România în victoria cu Ucraina din optimile Campionatului European

Suceveanul Rață a fost principalul marcator pentru România în victoria cu Ucraina din optimile Campionatului European - Sursă foto: CEV
Trei suceveni joacă pentru România la Campionatul European de volei pentru senioriCampionatul European de Volei pentru seniori a început miercuri, 9 septembrie, una dintre grupe, cea în care evoluează România, fiind găzduită de Sala BTarena din Cluj-Napoca. Așadar, „tricolorii” vor disputa pe teren propriu partidele cu Letonia, Elveția, Germania, Turcia și Franța. Pentru această acțiune, selecționerul Sergiu Stancu a convocat nu mai puțin de trei voleibaliști suceveni, este vorba de Alexandru Rață, Adrian Aciobăniței și Ștefan Lupu. După ce a evoluat la cel mai înalt nivel în țară pentru Arcada Galați, iar în străinătate pentru Tectum Achel (Belgia) și Zenit Sankt Petersburg (Rusia), voleibalistul în vârstă de 26 de ani este legitimat în prezent la Steaua București. Alexandru Rață are în palmares trei titluri de campion și o Cupă a României cu echipa gălățeană. A fost format la echipa LPS – CSS Suceava de antrenorul Tudor Orășanu, cu care a colaborat ulterior și la seniori, la echipa Clubului Sportiv Municipal. Adrian Aciobăniței, în vârstă de 29 de ani, are în CV cele mai puternice campionate din Europa. A jucat în Germania, la VfB Friedrichshafen și Volleys Rhein-Main, după care a trecut în Franța, la AS Cannes și Chaumont Volley, și în Polonia, la SKRA Belchatow. Aciobăniței are în palmares un titlu de campion al Franței în 2021, cu Cannes, Cupa și Supercupa Franței cu Chaumont, dar și Cupa și Supercupa Germaniei, în tricoul celor de la VfB Friedrichshafen. Primii patru ani ai junioratului i-a petrecut la Clubul Sportiv Școlar „Nicu Gane”, sub îndrumarea profesorului Ionel Ciocan. În vârstă de 32 de ani, Ștefan Lupu a cucerit în 2023 Cupa României cu echipa SCM Craiova, iar în 2024 a devenit campion al României cu formația Corona Brașov. El a fost format la CSȘ „Nicu Gane” Fălticeni de același Ionel Ciocan.

Alte sporturi

Trei suceveni joacă pentru România la Campionatul European de volei pentru seniori

Alte sporturi

Trei suceveni joacă pentru România la Campionatul European de volei pentru seniori

Trei suceveni joacă pentru România la Campionatul European de volei pentru senioriCampionatul European de Volei pentru seniori a început miercuri, 9 septembrie, una dintre grupe, cea în care evoluează România, fiind găzduită de Sala BTarena din Cluj-Napoca. Așadar, „tricolorii” vor disputa pe teren propriu partidele cu Letonia, Elveția, Germania, Turcia și Franța. Pentru această acțiune, selecționerul Sergiu Stancu a convocat nu mai puțin de trei voleibaliști suceveni, este vorba de Alexandru Rață, Adrian Aciobăniței și Ștefan Lupu. După ce a evoluat la cel mai înalt nivel în țară pentru Arcada Galați, iar în străinătate pentru Tectum Achel (Belgia) și Zenit Sankt Petersburg (Rusia), voleibalistul în vârstă de 26 de ani este legitimat în prezent la Steaua București. Alexandru Rață are în palmares trei titluri de campion și o Cupă a României cu echipa gălățeană. A fost format la echipa LPS – CSS Suceava de antrenorul Tudor Orășanu, cu care a colaborat ulterior și la seniori, la echipa Clubului Sportiv Municipal. Adrian Aciobăniței, în vârstă de 29 de ani, are în CV cele mai puternice campionate din Europa. A jucat în Germania, la VfB Friedrichshafen și Volleys Rhein-Main, după care a trecut în Franța, la AS Cannes și Chaumont Volley, și în Polonia, la SKRA Belchatow. Aciobăniței are în palmares un titlu de campion al Franței în 2021, cu Cannes, Cupa și Supercupa Franței cu Chaumont, dar și Cupa și Supercupa Germaniei, în tricoul celor de la VfB Friedrichshafen. Primii patru ani ai junioratului i-a petrecut la Clubul Sportiv Școlar „Nicu Gane”, sub îndrumarea profesorului Ionel Ciocan. În vârstă de 32 de ani, Ștefan Lupu a cucerit în 2023 Cupa României cu echipa SCM Craiova, iar în 2024 a devenit campion al României cu formația Corona Brașov. El a fost format la CSȘ „Nicu Gane” Fălticeni de același Ionel Ciocan.