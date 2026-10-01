Voleibalistul sucevean Alexandru Rață s-a transferat în Bundesliga

Suceveanul Alexandru Rață, unul dintre stâlpii echipei naționale de volei seniori a României, clasată pe locul al optulea la ultimul Campionat European, va avea parte de o nouă experiență în străinătate, după ce în trecut a evoluat pentru Tectum Achel (Belgia) și Zenit Sankt Petersburg (Rusia).

Sportivul în vârstă de 26 de ani s-a transferat oficial la campioana Germaniei, Berlin Recycling Volleys, care este o forță în Bundesliga și o prezență constantă în fazele superioare din CEV Champions League.

Alexandru Rață este triplu campion național de seniori și câștigător al Cupei României cu Arcada Galați, iar în sezonul precedent a jucat la Steaua București.

Crescut de antrenorul Tudor Orășanu la LPS Suceava, Alexandru Rață a fost desemnat în anul 2023 cel mai bun jucător de volei din România.