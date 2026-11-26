Palatul Administrativ, în care își au sediul Consiliul Județean și Prefectura Suceava, organizează în perioada 14–18 decembrie a.c. Zilele Porților Deschise, când sucevenii sunt invitați să descopere „una dintre cele mai frumoase clădiri de patrimoniu ale județului nostru”, după cum a subliniat președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan. Una dintre regulile anunțate de organizatori este că „pentru protejarea pardoselilor și a mochetei, veți primi la intrare papuci de unică folosință”.

Intervalul orar de vizitare este între orele 09:00 și 16:00, iar circuitul cuprinde holurile și spațiile comune ale Palatului Administrativ, sala Unirii, unde au loc ședințele Consiliului Județean Suceava, sala „Ștefan cel Mare”, restaurată pe baza imaginilor și planurilor de arhivă, pentru a reda aspectul său de la începutul secolului al XX-lea.

Vizitarea Palatului Administrativ din Suceava în Zilele Porților Deschise, cu papuci de unică folosință

Tururile vor fi ghidate de angajați ai Consiliului Județean Suceava. Accesul este gratuit și nu necesită programare prealabilă.

Potrivit președintelui CJ, vizitele se vor desfășura în grupuri, iar accesul se va face pe la intrarea principală a Palatului Administrativ. Vizitatorii vor putea face fotografii și filma în spațiile incluse în circuit. Pentru grupurile organizate de elevi, se recomandă programarea prealabilă la numerele de telefon 0230/210148 sau 0230/222548.

Persoanele cu mobilitate redusă sunt rugate să contacteze în prealabil organizatorii la aceleași numere de telefon, pentru a putea adapta circuitul la nevoile lor.

Vizitarea Palatului Administrativ din Suceava în Zilele Porților Deschise, cu papuci de unică folosință