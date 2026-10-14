Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava a primit marți, 13 octombrie 2026, vizita Excelenței Sale Principesa Sofia, evenimentul oferind gazdelor momente deosebite, pline de emoție.

Programul vizitei a debutat cu turul atelierelor de artă plastică ale colegiului, unde Excelența Sa a interacționat direct cu viitorii artiști, arătând interes deosebit pentru lucrările acestora.

Vizită regală la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”: Excelența Sa Principesa Sofia, în mijlocul tinerilor artiști

Ulterior, în Sala Auditorium „Ion Carp Fluerici”, a avut loc o sesiune de dialog deschis. Elevii au avut oportunitatea de a-i adresa întrebări Principesei Sofia, discuțiile purtându-se într-o atmosferă caldă.

Evenimentul s-a încheiat într-o notă festivă, cu un recital muzical susținut de:

Alexandru Dragomirescu, chitară (prof. îndrumător Aurelian Ilie Zugrav);

Tiberiu Croitoru și Elisei Tănase, corn (prof. îndrumător Petru Tabarcea, prof. corepetitor: Sarah Nidelcu);

Corul claselor IX–XII „Vivat Musica” (dirijor prof. Iulia Buraciuc, acompaniament pian prof. Iosif Pămpărău).

„Vizita Excelenței Sale Principesa Sofia rămâne un moment de referință în istoria Colegiului de Artă <Ciprian Porumbescu>, reconfirmând rolul instituției în educarea și promovarea tinerilor talente sucevene”, au transmis reprezentanții colegiului sucevean.