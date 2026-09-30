Viteza excesivă a mai ucis un tânăr, strivit de propria mașină cu care s-a răsturnat

Un tânăr în vârstă de 31 de ani a fost găsit decedat, cu leziuni incompatibile cu viața, lângă un autoturism care s-a răsturnat de mai multe ori după ce fusese scăpat de sub control pe șoseaua de centură Rădăuți. Accidentul s-a produs târziu în noapte, iar polițiștii au stabilit în cadrul anchetei că tânărul decedat este cel care a condus autoturismul marca Mercedes-Benz și că se afla singur în mașină.

În noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 2.50, Poliția municipiului Rădăuți a fost sesizată prin 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe raza municipiului Rădăuți, pe centura ocolitoare, sens spre comuna Dornești.

Pompierii militari și polițiștii au găsit autoturismul marca Mercedes Benz E220 cu numere de Marea Britanie răsturnat, iar într-o zonă cu vegetație, un tânăr fără semne vitale.

S-au încercat manevre de resuscitare, dar din păcate tânărul în vârstă de 31 de ani, Andrei B., cu domiciliul în Vârfu Câmpului, era decedat.

O echipă operativă constituită la nivelul Poliției Municipiului Rădăuți s-a deplasat la fața locului împreună cu un tehnician criminalist, pentru a reconstitui cum a avut loc accidentul.

Din cercetări a rezultat că tânărul de 31 de ani (cu antecedente în bazele de date ale poliției pe linie de viteză) conducea autoturismul având direcția de deplasare dinspre Frătăuții Vechi către Dornești, fiind singur în mașină, iar la un moment dat, pe fondul vitezei excesive, în curbă, a pierdut controlul direcției de deplasare.

Pe fondul vitezei, autoturismul și-a continuat deplasarea în derivă, paralel cu drumul, într-o zonă cu vegetație și terasament consolidat, după care a intrat în coliziune cu o construcție din beton. După acest impact, autoturismul s-a răsturnat de mai multe ori.

În timpul răsturnării, conducătorul autoturismului a fost proiectat în afara habitaclului autoturismului, suferind leziuni incompatibile cu viața.

Polițiștii au mai constatat că autoturismul are an de fabricație 2016, fără asigurare RCA valabilă.

Viteza excesivă mai ucis un tânăr, strivit de propria mașină cu care s-a răsturnat