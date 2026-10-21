Premiera spectacolului „Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare, în regia lui Vladimir Anton, are loc vineri și sâmbătă, adică 23 și 24 octombrie, de la ora 19:00, pe scena teatrului sucevean, dar cu casa închisă. Asta deoarece pentru primele două reprezentații biletele s-au epuizat, fiind date mai ceva ca pâinea caldă.

„Vă invităm însă la spectacolele programate pe 5 și 14 noiembrie pentru care biletele sunt deja puse în vânzare”, au transmis reprezentanții instituției culturale.

„Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare, vineri și sâmbătă, pe scena teatrului sucevean, cu casa închisă

Locul I în topul celor mai montate piese scrise de Shakespeare

„Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare este primul spectacol al stagiunii 2026-2027 la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava.

Este al treilea text al “Marelui Will” care intră în repertoriul de spectacole al teatrului sucevean, după “Zadarnicele chinuri ale dragostei”, în regia lui Alex Bogdan, și “Cum vă place”, în regia lui Botond Nagy.

Publicată pentru prima dată în 1600, piesa “Visul unei nopți de vară” (A Midsummer Night’s Dream) este una dintre comediile romantice cele mai populare. Este plasată constant pe locul I în topul celor mai montate piese scrise de Shakespeare, reprezentând peste 7% din totalul producțiilor din întreaga lume. Este adesea aleasă de regizori și teatre deoarece are o structură simplă, un ritm alert, umor și echilibru între fantastic și realitate. „Visul unei nopți de vară” s-a dovedit a fi potrivită atât pentru publicul adult, cât și ca primă interacțiune cu opera lui Shakespeare. În România este preluată frecvent, în diverse viziuni regizorale – clasice, moderne, muzicale sau spectacole-lectură.

Pe cât de clasic și universal e textul shakespearian, pe atât de vie și ancorată în cotidian este viziunea regizorului Vladimir Anton.

„Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare, vineri și sâmbătă, pe scena teatrului sucevean, cu casa închisă

Acțiune în jurul a trei planuri care se intersectează

Spectacolul „Visul unei nopți de vară” ne propune o interpretare dinamică și vibrantă care explorează complexitatea dragostei în toate formele și complicațiile sale, iubirea fiind cuvântul esențial în jurul căruia se construiește întreaga poveste. Pe măsură ce acțiunea se desfășoară, prind contur tot mai multe forme care descriu o experiență asemănătoare cu cea a unui caleidoscop al emoțiilor, unde realitatea și lumea fantastică se împletesc într-un mod fermecător și prin care vom descoperi puterea imaginației de a transforma lumea obișnuită într-un spațiu al visului și al misterului.

Acțiunea se desfășoară în jurul a trei planuri care se intersectează: lumea curții ateniene, lumea îndrăgostiților și lumea fermecată a zânelor. Hermia îl iubește pe Lysander, însă tatăl ei dorește ca ea să se căsătorească cu Demetrius. Pentru a-și apăra iubirea, Hermia fuge împreună cu Lysander într-o pădure. Cei doi sunt urmați de Demetrius și Helena, care îl iubește pe Demetrius. În aceeași pădure se află Oberon și Titania, regele și regina zânelor, aflați într-un conflict. Oberon îi cere lui Puck, un spiriduș poznaș, să folosească o floare fermecată al cărei suc poate face o persoană să se îndrăgostească de prima ființă pe care o vede. Din cauza unei confuzii, vraja este aplicată asupra unor personaje nepotrivite, iar relațiile dintre îndrăgostiți devin și mai complicate. Astfel, pădurea se transformă într-un spațiu al încurcăturilor, al magiei și al situațiilor comice.

„Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare, vineri și sâmbătă, pe scena teatrului sucevean, cu casa închisă

Vladimir Anton este actor și regizor de teatru și film, director artistic al Teatrului Municipal Csíki Játékszín din Miercurea Ciuc și lector universitar dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. Anii formării sale profesionale au reprezentat nu doar o etapă de acumulare a instrumentelor specifice construcției spectacolului, ci și un prilej de întâlnire cu personalități care aveau să-i influențeze perspectiva artistică și să-i contureze parcursul regizoral. În paralel cu studiile universitare, a lucrat ca asistent de regie la Teatrul Bulandra, experiență care i-a oferit ocazia de a intra în contact cu universurile creatoare ale unor importanți oameni de teatru, precum Alexandru Darie, Yuri Kordonsky și Liviu Ciulei. Activitatea sa artistică s-a extins și în domeniul cinematografiei. În 2006, a participat ca asistent de regie la realizarea filmului Youth Without Youth, în regia lui Francis Ford Coppola.

Pentru producția de la Suceava a spectacolului Visul unei nopți de vară, Vladimir Anton a lucrat cu toți actorii teatrului, ba chiar și colaboratori.

„Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare, vineri și sâmbătă, pe scena teatrului sucevean, cu casa închisă

Visul unei nopți de vară, de William Shakespeare, la TMMVS

Adaptare după traduceri de Nina Cassian, Dan Grigorescu, Ștefan Octavian Iosif

Regia: Vladimir Anton

Scenografia: Andrei Dinu

Asistent scenografie: Ruxandra Preda

Lighting design: Costi Baciu

Coregrafia: Gabriel Scalschi

Concept afiș: Emilia Ѐgei

Distribuția: Cătălin Ștefan Mîndru, Cristina Florea, Cosmin Panaite, Clara Popadiuc, Răzvan Bănuț, Maria Teișanu, Diana Lazăr, Iulian Burciu, Bogdan Amurăriței, Alexandru Marin, Ciprian Mistreanu, Costin Bucătaru, Costel Grămadă, Eliza Cîrșmariu, Tamara Ursache, Teodora Ursan, Iarina Formagiu.

Recomandat persoanelor cu vârsta de peste 14 ani.