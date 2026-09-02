Un nou proiect teatral se conturează la Suceava, unde trupa de actori a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” a început deja repetițiile.

Un titlu clasic, un autor care nu mai are nevoie de nicio prezentare și un regizor foarte bine cotat vor face ca în octombrie publicul sucevean să aibă parte de o nouă premieră – pe 23 octombrie, ”Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare, în regia lui Vladimir Anton.

Montată frecvent pe scenele lumii, piesa ”Visul unei nopți de vară” este o comedie romantică, o poveste magică despre iubire, cu spiriduși și ființe feerice care încurcă și descurcă firul narativ cu umor și imaginație. Pe cât de clasic și universal e textul shakespearian, pe atât de vie și ancorată în cotidian este viziunea regizorului Vladimir Anton. Pentru producția de la Suceava, acesta va lucra cu o echipă de creație formată din artiști consacrați și cu toți actorii teatrului, ba chiar și colaboratori.

„Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare, primul spectacol al noii stagiuni, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Echipa de producție:

Vladimir Anton – regie

Raluca Alexandrescu – scenografie

Costi Baciu – lighting design

Distribuție: Diana Lazăr, Bogdan Amurăriței, Maria Teișanu, Iulian Burciu, Cătălin Ștefan Mîndru, Cristina Florea, Clara Popadiuc, Cosmin Panaite, Răzvan Bănuț, Ciprian Mistreanu, Alexandru Marin, Costin Bucătaru.

Biletele vor fi puse curând în vânzare. Până atunci, doritorii sunt așteptați la spectacolele ”Artă” de Yasmina Reza, regia Felix Alexa, 11 septembrie, și ”Cabaretul cuvintelor” – text și regie Matei Vișniec, pe 13 septembrie.