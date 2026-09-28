Viorel Ilișoi lansează ”Povestiri din copilărie” la Suceava

Scriitorul și jurnalistul Viorel Ilișoi lansează la Suceava cea mai nouă carte, „Povestiri din copilărie”, un volum autobiografic care prezintă „cu umor și sensibilitate lumea fabuloasă a satului natal și atmosfera orfelinatelor din anii comunismului”.

Evenimentul este programat miercuri, 7 octombrie 2026, la ora 17.00, la Centrul Cultural Bucovina din Suceava, strada Universității nr. 48.

Întâlnirea va fi moderată de poetul Ioan Manole.

„Sunt pe jumătate bucovinean prin tată, originar din comuna suceveană Botoșana. După lansarea din Botoșani, vin cu <Povestiri din copilărie> și în partea tatei. Cu toată cartea, nu numai cu jumătate.

Mi-am făcut cei șapte ani de acasă în satul natal, apoi am ajuns la casa de copii. Satul și orfelinatul devin personaje și își iau fiecare câte jumătate de carte: una mai veselă, alta mai tristă. Copilul și epoca de tristă amintire în care crește sunt peste tot, în fiecare pagină.

Am scris cartea asta de-a lungul mai multor ani, publicând pe blog text după text, unele neterminate. Apoi am rescris și am definitivat totul într-o vară, adăugând vreo 300 de pagini noi. A ieșit o carte sfâșietoare ca un plânset de copil și caldă ca o îmbrățișare de mamă.

Am plâns și am râs scriind-o, m-am revoltat și m-am înduioșat. Dar proba cărții începe abia acum: sper să vă fac și pe voi să simțiți toate acestea. Restul sunt doar cuvinte, poate și o mașinărie AI să le înșire.

Vă aștept să vorbim despre carte, să-mi puneți întrebări și să stăm la povești”, transmite autorul.

În sală va fi și un mic stand al Editurii GRI, unde participanții vor găsi „Povestiri din copilărie” (60 de lei) și toate celelalte cărți ale autorului. Cartea se poate comanda și la –

https://edituragri.ro/product/povestiri-din-copilarie-viorel-ilisoi/ .

Evenimentul face parte din programul Festivalului Național Concurs de Poezie „Nicolae Labiș”, ediția a 58-a.