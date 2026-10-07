Viorel Ilișoi își aduce „Povestirile din copilărie” la Suceava

Scriitorul și jurnalistul Viorel Ilișoi se întâlnește astăzi, miercuri, 7 octombrie, de la ora 17, cu cititorii suceveni, la Centrul Cultural Bucovina, din strada Universității nr. 48. Autorul va lansa volumul „Povestiri din copilărie”, apărut la Editura GRI. Cartea va fi prezentată de poetul Ioan Manole.

Întâlnirea are pentru scriitor și o semnificație personală: tatăl său era originar din comuna Botoșana. „După lansările de acasă, vin cu «Povestiri din copilărie» și în partea tatei. Cu toată cartea, nu numai cu jumătate”, spune Viorel Ilișoi.

Volumul de aproape 600 de pagini reconstituie copilăria autorului în satul natal și la casa de copii, două lumi ale căror contraste aveau să-i marcheze viața și scrisul. Sărăcia, foamea și singurătatea se întâlnesc cu umorul, afecțiunea, primele iubiri și descoperirea lecturii.

Viorel Ilișoi a scris povestirile de-a lungul mai multor ani. În vara acestui an a rescris și a definitivat volumul, adăugând aproximativ 300 de pagini noi. Într-un interviu acordat recent Ancăi Mateescu, la Radio România Cultural, autorul a vorbit despre efortul acestei întoarceri în trecut și despre distanța necesară pentru a transforma experiența personală în literatură. „Am plâns și am râs scriind-o, m-am revoltat și m-am înduioșat. Dar proba cărții începe abia acum: sper să vă fac și pe voi să simțiți toate acestea”, mărturisește scriitorul.

Lansarea se înscrie în programul Festivalului Național Concurs de Poezie „Nicolae Labiș”. Publicul va putea discuta cu autorul și va putea cumpăra volumul, la prețul de 60 de lei, precum și alte titluri ale acestuia, de la standul Editurii GRI. Întâlnirea va include o sesiune de autografe.

„Povestiri din copilărie” poate fi comandată și de pe site-ul Editurii GRI.