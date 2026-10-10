Vine răscoală?

Dintotdeauna, dar parcă tot mai vizibil în ultimii câţiva ani, fotbalul a fost un izvor nesecat de bunăstare şi popularitate pentru un număr considerabil de indivizi ale căror principale calităţi încep cu tupeul, continuă cu nesimţirea şi se termină… chiar aşa: se termină vreodată? Ne întrebam acum vreo 30 de ani cu ce om fi vinovaţi să-i vedem în vârful bandei de profitori pe alde Nașu’ şi Corleone, chiar poreclele acestea, copiate direct după Mafia, vorbind de la sine despre ce indivizi aveam în faţa ochilor. Acum, după ce i-am văzut la lucru (e doar o vorbă, fiindcă i-am văzut de fapt la lene, la somn, la parazitat) pe alde Burleanu şi Iorgulescu, aşa-i că vi s-a făcut un dor nebun de Nașu’ şi Corleone, care, prin comparaţie cu ăştia de acum, par nişte mari domni, competenţi, dezinteresaţi şi oneşti până în vârful unghiilor! În plus, ceea ce este incontestabil, cu dovezi majore, este şirul de mari performanţe atât la nivelul reprezentativei, cât şi la cel de club, care par acum de domeniul science fiction, reuşite pe timpul „odioasei dictaturi” Mircea Sandu – Mitică Dragomir.

Acum însă, după ce adunătura aia numită România a ajuns de râsul continentului, un număr considerabil din profitorii acestei ultime dictaturi fotbalistice din România, simţind probabil că nava dă să se scufunde, a început să mârâie, iar unii chiar să întoarcă armele. E, cumva, cadrul propice pentru un nou „moment zero”, numai că interesele băneşti fiind enorme (parazitul de Burleanu cică ridică 27.000 de euro pe lună!), mă tem că va fi la fel ca la momentul zero al renunţării la blaturi, acum vreo 30 de ani! Aşa-i că de atunci nu s-a mai pomenit niciun blat în fotbalul românesc? Ha, ha!

Eu totuşi sper ca răscoala să se finalizeze, iar paraziţii precum Burleanu, Stoichiţă, Iorgulescu să dispară definitiv din peisajul fotbalistic. Doamne ajută!